Pokémon Karmesin und Purpur vorbestellen – Diese Händler bieten das Spiel an

Von: Joost Rademacher

Pokémon Karmesin und Purpur vorbestellen – Diese Händler bieten das Spiel an © Nintendo

Pokémon geht in die nächste Generation – Dieses Jahr erscheinen Karmesin und Purpur für Nintendo Switch. Bei den ersten Händlern ist das Spiel vorbestellbar.

Tokio – Neue Pokémon braucht das Land! Bald werden drei Jahre vergangen sein, seit die letzte Generation erschienen ist, aber Game Freak und Nintendo lassen sich nicht lumpen, die Fans mit einer neuen Welt und neuen Monstern zu versorgen. Noch in diesem Jahr werden die neuen Editionen Pokémon Karmesin und Purpur für Nintendo Switch erscheinen und schon jetzt können Fans die Spiele vorbestellen.

Die große Ankündigung der neuen Generaition kam erst im Februar 2022, aber noch in diesem Jahr dürfen Fans sich schon in das erste Pokémon-Spiel mit einer komplett zusammenhängenden Open World stürzen. Im Juli veröffentlichten Nintendo und The Pokémon Company einen zweiten Trailer zu Pokémon Karmesin und Purpur, in dem auch endlich das Releasedatum enthüllt wurde. Stichtag ist der 18. November 2022.