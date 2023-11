Pokémon Nuzlocke – Die Fan-Challenge schlechthin

Von: Florian Menzel

Pokémon Nuzlocke: Die Fan-Challenge schlechthin

Die Suche nach der Herausforderung in Pokémon-Spielen führt mich zu Nuzlockes. Dadurch können auch alte Teile der Reihe relevant bleiben.

Hamburg – Wenn das Spiel mir keine Challenge bietet, dann mache ich mir die Challenge eben selber. Genau das ist das Motto hinter Nuzlocke Challenges. Pokémon-Spiele waren noch nie sonderlich schwierig. Um erfolgreich aus einem Kampf zu gehen, hab ich nur in den aller seltensten Fällen mehr als zwei Anläufe gebraucht. Klar haben die Spiele noch viele andere Aspekte, die sie so beliebt machen, aber Herausforderung ist für mich nun mal eine gute Motivation. Und genau hier kommen die sogenannten Nuzlockes ins Spiel. Im wahrsten Sinne des Wortes.

ingame.de verrät Ihnen, was hinter den Nuzlocke-Challenges steckt und warum sie so hart sind.

Pokemon Nuzlockes haben eine Menge Regeln, an die man sich während des Spiels zu halten hat. Unter anderem gelten besiegte Pokémon als „tot“ und dürfen nicht mehr eingesetzt werden und man darf nur das erste Monster auf jeder Route fangen. Neben dieser Form gibt es noch einige Variationen dieser Challenge, die das ganze noch viel herausfordernder machen. Dabei lernt man nicht nur neue Pokémon wertzuschätzen, sondern wird auch wirklich ein Profi in Pokémon-Kämpfen.