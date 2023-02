Pokémon Presents im Februar 2023: DLC für Karmesin und Purpur angekündigt

Von: Daniel Neubert

Pokémon Presents am Pokémon Day 2023: Alle neuen Ankündigungen auf einen Blick! © The Pokémon Company / ingame.de (Montage)

Am Pokémon Day, dem 27. Februar 2023, wurden in einem Livestream viele neue Inhalte zu kommenden Pokémon-Spielen angekündigt.

Tokio – Bereits am 21. Februar kündigte der offizielle deutsche Pokémon-Account auf Twitter an, den „Pokémon Day“ am 27. Februar 2023 mit einem Livestream zu feiern. Diese Livestreams der Pokémon-Company heißen „Pokémon Presents“ und bestehen oftmals aus einer Trailershow, die Neuigkeiten aus der gesamten Pokémon-Serie ankündigen sollen. Diese Livestreams erinnern stark an die „Nintendo Direct“, weshalb die Fans sie oft verkürzt auch „Pokémon Direct“ nennen.

ingame.de verrät im Artikel die wichtigsten Ankündigungen und was der neue DLC für Pokémon Karmesin und Purpur bereithält.

Genau wie bei der „Nintendo Direct“, ist die „Pokémon Presents“ ein Livestream auf Youtube, der die Pokémon-Fans mit neuen Ankündigungen für aktuelle und kommende Pokémon-Spiele versorgen soll. Der Livestream dauerte ca. 20 Minuten und enthielt Neuigkeiten zu Spielen wie Pokémon GO oder Pokémon Karmesin und Purpur.