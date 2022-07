Pokémon so schwer wie Dark Souls: Streamer quält sich mit unfassbar harter Challenge

Von: Daniel Neubert

Pokémon Souls: Streamer quält sich mit unfassbar schwerer Challenge © YouTube / SmallAnt, Game Freak

Pokémon ist normalerweise kein Spiel, das besonders hart ist. Ein Streamer hat sich jetzt eine Challenge überlegt, die es unfairer macht als Dark Souls.

Tokio – Eigentlich ist die Pokémon Smaragd-Edition nicht unbedingt ein besonders anspruchsvolles Spiel. Das beliebte RPG für den Nintendo Gameboy Advance ist ein Evergreen der Pokémon-Reihe, aber nicht für seinen hohen Schwierigkeitsgrad bekannt. Auf Twitch hat ein Streamer sich jetzt eine neue Herausforderung gestellt, um sich das Spiel schwerer zu machen und begeisterte damit seine Zuschauer.

ingame.de berichtet was hinter der Pokémon Challenge des Streamers SmallAnt steckt.

Worum geht es? Der Twitch-Streamer SmallAnt hat sich in seinem neuen Video einer besonderen Challenge gestellt, denn er spielte in seinem Livestream Pokémon in der Smaragd-Edition, die durch eine Modifikation sehr unfair wurde. Das Video ging viral und wurde innerhalb kürzester Zeit über eine Million Mal geklickt.