Pop-Ikone für Battle Royale gesichtet – Fans hoffen auf Lana Del Rey in Fortnite

Von: Joost Rademacher

Teilen

Pop-Ikone für Battle Royale gesichtet – Fans hoffen auf Lana Del Rey in Fortnite © Epic Games

Fortnite hat schon einige Collabs mit echten Popstars gehabt. Ein Twitter-Post schürt jetzt neue Hoffnungen auf einen Skin von Lana Del Rey.

Cary, North Carolina – Kollaborationen, kurz Collabs, sind ein Eckpfeiler für den heutigen Erfolg von Fortnite. Entwickler Epic Games nutzt das cartoonige Battle Royale immer wieder für Gastauftritte, mal aus anderen großen Franchises, manchmal aber auch mit echten Stars. Nach Leuten wie Ariana Grande, Travis Scott oder Marshmello hoffen viele Fans des Spiels jetzt auf eine Collab mit Lana Del Rey.

Wie die Chancen auf einen Skin der Pop-Ikone in Fortnite stehen, lesen Sie hier.

Mehr zum Thema Lana Del Rey bald in Fortnite? Tweet schürt Hoffnungen auf Collab mit Pop-Ikone

Wer mehr als nur einen ersten Blick auf das Bild wirft, bemerkt die völlig falschen Proportionen zwischen dem Skin und der – an sich schon falsch aussehenden – Schusswaffe in „Lanas“ Händen. Dass Epic Games wirklich gut aussehende Skins drauf hat, hat das Studio zuletzt erst mit den neuen Futurama Skins in Fortnite unter Beweis gestellt.