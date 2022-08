Hogwarts Legacy: Release-Datum wohl bei Amazon durchgesickert – Spiel soll Ende 2022 erscheinen

Von: Ömer Kayali

Offiziell haben die Entwickler noch keinen konkreten Release-Termin verraten, doch Amazon könnte diesen nun versehentlich enthüllt haben.

Harry Potter-Fans wünschen sich schon lange ein modernes Rollenspiel – und „Hogwarts Legacy“ verspricht dieses zu werden. Die ersten Screenshots und Trailer sehen durchaus vielversprechend aus. Daher zählt der Titel neben „God of War Ragnarok“ bei vielen Gamern zu den am meisten erwarteten Spielen, die 2022 noch auf den Markt kommen. Doch wann genau erscheint das Spiel? Warner Bros. hat bislang nur bestätigt, dass die Veröffentlichung von „Hogwarts Legacy“ zum Weihnachtsgeschäft 2022 geplant ist. Bei Amazon könnte das konkrete Release-Datum nun durchgesickert sein.

„Hogwarts Legacy“ könnte laut Amazon UK Anfang Dezember erscheinen

Hogwarts Legacy: Die offizielle Release-Ankündigung könnte bald kommen. © Warner Bros. Games (Montage)

Es ist üblich, dass Onlineshops beim Veröffentlichungsdatum zunächst einen Platzhalter angeben. Das war auch bei „Hogwarts Legacy“ bei Amazon UK der Fall, wo seit geraumer Zeit der 31. Dezember 2022 als Release angezeigt wird. Den Hinweis für das tatsächliche Veröffentlichungsdatum liefert jedoch das offizielle Art Book zum Spiel. Das Buch mit dem Titel „The Art and Making of Hogwarts Legacy“ wird nämlich am 6. Dezember erscheinen – und auch das Spiel wird wahrscheinlich an diesem Tag veröffentlicht werden.

Grund für diese Annahme ist, dass Publisher Warner Bros. Interactive bei „Gotham Knights“ ebenso verfährt. Sowohl das Spiel als auch das Art Book werden am selben Tag auf den Markt kommen. Es wäre daher nicht überraschend, wenn Warner Bros. bei „Hogwarts Legacy“ ebenso vorgeht.

Release-Datum von „Hogwarts Legacy“ sollte in Kürze bekanntgegeben werden

In den letzten Jahren kam es häufig vor, dass die Entwicklung von Spielen sich verzögerte und die Veröffentlichung deshalb verschoben wurde. Auch „Hogwarts Legacy“ sollte ursprünglich 2021 auf den Markt kommen. Dass es zu einer weiteren Verzögerung kommt, ist aber unwahrscheinlich und die Entwickler dürften schon bald den Release-Termin offiziell enthüllen. „Hogwarts Legacy“ wird auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen.