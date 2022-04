PlayStation Plus im April: Das sind die neuen Gratis-Games für Abonnenten

Von: Ömer Kayali

„Hood: Outlaws & Legends“ steht PlayStation Plus-Abonnenten im April kostenlos zur Verfügung. © Focus Entertainment

Im April können PlayStation Plus-Abonnenten wieder drei Games gratis abstauben. Die Titel stehen jetzt fest.

Schon bald stehen große Änderungen bei PlayStation Plus an. Ab Juni stehen Nutzern zwei weitere Abonnement-Optionen* zur Auswahl, die einige Vorteile bieten, dafür aber auch etwas teurer sind. Doch keine Sorge: Wer mit seinem aktuellen Abo zufrieden ist, kann dieses ohne Weiteres aufrechterhalten – zum selben Preis. Auch an den monatlichen Gratis-Games wird sich nichts ändern. Im April sind wieder drei Titel bei PS Plus verfügbar, die PlayStation-Spieler kostenlos herunterladen und spielen können. Welche das sind, verraten wir im folgenden Abschnitt.

PS Plus Gratis-Games im April 2022: Diese 3 Spiele gibt‘s gratis

PS Plus Games April 2022 © Sony Interactive Entertainment

Die folgenden drei Games stehen PS Plus-Abonnenten ab dem 5. April zum Download bereit, sowohl auf PS4 als auch PS5:

„Hood: Outlaws and Legends“ (PS4- und PS5-Version) ist ein Action-Multiplayer, bei dem die Entwickler sich von der Geschichte um den legendären Dieb Robin Hood inspirieren ließen. Gemeinsam mit drei anderen Spielern gilt es, eine mittelalterliche Festung zu infiltrieren und diese um ihre Schätze zu erleichtern. Dabei stehen nicht nur vom Computer gesteuerte Gegner im Weg, sondern auch ein gegnerisches Team, das ebenfalls aus vier Spielern besteht.

ist ein Action-Multiplayer, bei dem die Entwickler sich von der Geschichte um den legendären Dieb Robin Hood inspirieren ließen. Gemeinsam mit drei anderen Spielern gilt es, eine mittelalterliche Festung zu infiltrieren und diese um ihre Schätze zu erleichtern. Dabei stehen nicht nur vom Computer gesteuerte Gegner im Weg, sondern auch ein gegnerisches Team, das ebenfalls aus vier Spielern besteht. „Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated“ (PS4-Version) ist das Remake des 2003 erschienen Originals. Es handelt sich hierbei um ein 3D-Plattformer, in dem Spieler als Spongebob, Patrick oder Sandy die Unterwasserwelt erkunden. Ziel ist es, die verschiedenen Sammelobjekte zu finden, die überall versteckt und verteilt sind und die Roboter aufzuhalten, welche Bikini Bottom bedrohen.

ist das Remake des 2003 erschienen Originals. Es handelt sich hierbei um ein 3D-Plattformer, in dem Spieler als Spongebob, Patrick oder Sandy die Unterwasserwelt erkunden. Ziel ist es, die verschiedenen Sammelobjekte zu finden, die überall versteckt und verteilt sind und die Roboter aufzuhalten, welche Bikini Bottom bedrohen. „Slay the Spire“ (PS4-Version) ist eine Kreuzung aus einem sogenannten „Roguelike“ und Kartenspiel. Das bedeutet, dass die Spielwelt „prozedural“ – also mehr oder weniger zufällig – generiert wird. Spieler bewegen sich durch Dungeons und müssen Kämpfe gegen verschiedene Gegner in Form von rundenbasierten Kartenspielen bestehen.

Aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft ist vorausgesetzt

Die Gratis-Spiele stehen nur aktiven PS Plus-Abonnenten zur Verfügung. Das Abo kostet monatlich 8,99 Euro oder für zwölf Monate 59,99 Euro. Wie bereits eingangs erwähnt, wird es im Juni weitere Optionen geben, doch die monatlichen Gratis-Games sind bei jedem Abo-Modell enthalten. Die PS Plus Gratis-Games bleiben dauerhaft in der digitalen PlayStation-Spielebibliothek. Wer das Abo vorübergehend kündigt, hat in dieser Zeit keinen Zugriff mehr darauf – zum Spielen muss PS Plus somit erst wieder aktiviert werden.