PS Plus: Spiele-Wahnsinn im August 2022 – drei PlayStation-Kracher gratis

Sony hat die neuen Gratis-Spiele für PS Plus im August 2022 angekündigt. Die Fans können sich über die neue Auswahl vor Begeisterung kaum zurückhalten.

San Mateo, Kalifornien – Einem geschenkten Gaul schaut man manchmal schon ganz gern ins Maul, zumindest wenn der Gaul PS Plus heißt. Jeden Monat hoffen Fans mit einem Abo bei dem Online-Service von Sony auf neue hochkarätige Gratis-Spiele. In den letzten Monaten wurden sie an der Front häufig eher enttäuscht, im August 2022 macht die Stimmung aber eine völlige Kehrtwende. Sony hat die kommenden Gratis-Games enthüllt und wird für die Auswahl jetzt mit Liebe überschüttet, wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet.

PS Plus: Gratis-Spiele im August 2022 – Neue Auswahl erfährt praktisch einstimmiges Lob

Welche Spiele werden kommen? Am 27. Juli 2022 war es wieder Zeit für die Ankündigung der Gratis-Spiele des kommenden Monats bei PS Plus Essential. Ein bisschen Spannung wurde im Vorfeld aber genommen, da Dealabs abermals die Spiele für PS Plus im August 2022 geleakt hatte. Bislang lag die französische Quelle mit jedem Leak richtig und das sollte auch dieses Mal der Fall sein. Diese Spiele hatte Dealabs enthüllt und Sony wenig später bestätigt:

Yakuza: Like A Dragon (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Tony Hawk‘s Pro Skater 1+2 (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Little Nightmares (PS4)

Was sagen die Fans? Die Reaktion der Fans auf die neuen PS Plus Gratis-Spiele ließ nach der Ankündigung kaum auf sich warten. Kein Wunder, das Line-Up für den August 2022 ist rein bei den durchschnittlichen Metascores das beste seit Monaten. Entsprechend happy sind die Abonnenten von PS Plus jetzt auch über das neue Aufgebot für den kommenden Monat. Auf Twitter und besonders im Megathread zur Ankündigung der Spiele bei Reddit überschlagen die Fans sich vor lauter Lobhudelei:

„Mein Kiefer ist auf dem Boden. Alle drei sind Banger! Kanns kaum abwarten, sie alle zu spielen“ – u/CodeMonkey789

„Das könnte der erste Monat überhaupt sein, bei dem ich alle Spiele mag. Absolut unglaublich!“ – u/Reddy_McRedditface

„Wenn das schwächste monatliche Spiel, das du bekommst, Little Nightmares ist, ist das wirklich ein starker Monat! Ich bin richtig zufrieden und mit den ganzen Yakuza-Games, die nächsten Monat zusätzlich zum schon bestehenden Extra-Katalog kommen, werde ich 2022 wohl kaum noch ein Spiel kaufen“ – u/Mantasreddit

„Ich hab zwar schon alle drei Spiele, bin trotzdem froh, dass alle einen fantastischen Monat haben werden“ – u/Therenegadegamer

Tatsächlich gibt es im gesamten Thread praktisch keine Kritik an den Spielen zu lesen. Das dürfte ein paar einfache Gründe haben. Zum einen forderten Fans schon seit Monaten, wieder vermehrt Singleplayer-Spiele im monatlichen Angebot von PS Plus zu bekommen. Zuletzt kam praktisch jeden Monat ein weiteres Multiplayer-Spiel in die Auswahl, selten trafen sie aber den Geschmack der Fans.

Noch dazu sind die Titel, mit Ausnahme von Little Nightmares, richtige AAA-Brecher. Allein bei Yakuza: Like A Dragon warten mehr als 50 Stunden Spielzeit auf die Abonnenten, während Tony Hawk‘s Pro Skater 1+2 die beiden Klassiker von der PS1 in einem Rundum-Sorglos-Skatepaket verschnürt und auch den Park-Editor zurückbringt.

PS Plus: Gratis-Spiele im August 2022 – Freischaltung kommt schon bald

Wann werden die Gratis-Spiele freigeschaltet? Lange müssen die Fans sich nicht mehr gedulden, bis sie ihre neuen Gratis-Spiele bei PS Plus beanspruchen können. Nach der Ankündigung der Spiele folgt die Freischaltung grundsätzlich immer am darauf folgenden Dienstag, im nächsten Monat wäre das der 2. August.

Ab etwa 14:00 Uhr deutscher Zeit werden dann die neuen monatlichen Gratis-Games für alle Abonnenten verfügbar. Wem bei diesem Monat aber überraschenderweise keines der Spiele zusagt, wird dagegen vielleicht beim Sommer Sale im PS Store unter den tausenden aktuellen Angeboten fündig.