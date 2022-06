PS Plus: August 2022 Gratis-Games – Die kostenlosen PS4- und PS5-Spiele von Sony

Von: Jonas Dirkes

Im August gibt es wieder neue kostenlose Spiele im PS Plus. Aktuellen stehen dabei einige PS5 und PS4-Spiele hoch im Kurs.

Hamburg – Das neue PS Plus ist noch nicht einmal auf PS5 und PS4 angelaufen, da überschlägt sich die Gerüchteküche zu Sonys Abo-Service für die PlayStation schon wieder. Angeblich soll der Rollschuhspaß Rollerdrome zum Release im August völlig kostenlos in die Spiele-Bibliothek von PS Plus Extra und PS Plus Premium aufgenommen werden. Wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet, wollen Spieler konkrete Hinweise für diese Vermutung gefunden haben.

Name der Konsole PlayStation 5 (PS5) Hersteller Sony Interactive Entertainment (SIE) Typ Stationäre Spielekonsole Generation 09. Konsolengeneration Speichermedium Blu-ray, SSD Release 19. November 2020

PS Plus: Fans sind sich sicher, dass Rollerdrome zum Release im August gratis kommt

Wird Rollerdrome zum Release gratis über PS Plus Extra und Premium erhältlich sein? Das ist bisher zumindest nicht offiziell von Sony bestätigt. Fans auf Reddit sind sich allerdings sicher, dass man sich Rollerdrome zum Release im August gratis herunterladen können wird. Ihre Vermutung stützen die Spieler auf den genauen Release-Zeitpunkt von Rollerdrome.

Im Normalfall erscheinen Spiele digital um Punkt Mitternacht. Im PSN fällt der Release von Rollerdrome am 16. August aber mitten auf den Tag. Das ist zuletzt nur bei einem anderen Spiel der Fall gewesen: Dem Katzen-Adventure und PS Plus Gratis-Spiel Stray. Hier bestätigte Sony bereits, dass das knuffige Abenteuer zum Release für Abonnenten von PS Plus Extra und PS Plus Premium kostenlos erhältlich sein wird.

PS Plus: Gratis-Spiel im August – Dieser Titel kommt wohl zum Release © Roll7/Sony

Zusätzlich erscheinen sowohl Stray im Juni, als auch Rollerdrome im August am dritten Dienstag des Monats. Möglicherweise nur ein seltsamer Zufall, vielleicht aber auch Teil einer frischen Veröffentlichungsstrategie seitens Sony für ihr neues PS Plus. Ob die Fans aber tatsächlich richtig liegen, lässt sich aktuell nicht zweifelsfrei abschätzen.

Die Chancen stehen auf jeden Fall aber nicht schlecht, dass an den PS Plus-Gerüchten zu Rollerdrome immerhin ein Fünkchen Wahrheit steckt. Ob es das Spiel in das Programm von PS Plus Extra oder Premium schafft, erfahren Gamer auf der PlayStation spätestens im August. Dass Rollerdrome auch kostenlos für Abonnenten von PS Plus Essential erhältlich sein wird, scheint unterdessen recht unwahrscheinlich.

PS Plus: Rollerdrome ist eine stylische Mischung aus skaten und schießen

Was ist Rollerdrome überhaupt für ein Spiel? Rollerdrome ist ein wilder Genremix aus skaten und schießen. Der neue Titel der OlliOlli-Macher Roll7 wurde auf der vergangenen State of Play von Sony enthüllt und wird bereits am 16. August seinen Release für PS5, PS4 und PC feiern. Der erste Trailer zu Rollerdrome lässt Erinnerungen an Tony Hawks Pro Skater wachwerden und verspricht stylische Rolleinlagen im minimalistischen Cel-Shading-Look – und eine ganze Menge Knarren.