Beste PS Plus Spiele für PS4 und PS5 finden – diese Website hilft

PS Plus Games gibt es im Abodienst von Sony in Hülle und Fülle. Ein neues Web-Tool hilft Gamern dabei, die besten Spiele im Abo für PS4 und PS5 herauszufiltern.

San Mateo – Seitdem Sony seinen neuen Abodienst PS Plus an den Start gebracht hat, wurden dem Angebot für die Playstation ständig neue Titel hinzugefügt. Bei der großen Auswahl an Spielen kann es schwierig sein, die Übersicht zu behalten und herauszufiltern, welche Spiele im Angebot sich denn auch wirklich lohnen. Wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet, hat ein Spieler auf Reddit jetzt ein äußerst nützliches Tool veröffentlicht, um sich in der Spiele-Flut zurechtzufinden.

Name des Dienstes PS Plus (PlayStation Plus) Monatliche Kosten 8,99 Euro Anbieter Sony Interactive Entertainment (SIE) Vorteile 2 mtl. Gratis-Spiele, Zugang zum PS4/5 Online-Multiplayer, exklusive Rabatte im PlayStation-Store, 100 GB Online-Speicher Aktive Mitgliedschaften 48 Millionen User*innen (Stand: Dezember 2021)

PS Plus Games: Dieses Tool verschafft euch Überblick

Das ist das Problem: Sonys Abodienst versorgt die Spieler jeden Monat mit frischen PS Plus Games. Auch im August 2022 sind wieder drei neue Gratis-Spiele in PS Plus enthalten, die es sich anzuschauen lohnt. Wer sich darüber hinaus für den mittleren Tarif „PS Plus Extra“ entscheidet, hat sogar Zugriff auf eine überwältigende Zahl von über 400 verschiedenen PS Plus Games, die sich direkt ohne Zusatzkosten zocken lassen. Jedoch kann es schwerfallen, die besten Spiele für sich herauszufiltern und gewissen Perlen in der Spiele-Flut nicht zu übersehen.

So findet ihr die besten PS Plus Games: Der Reddit-User „N_Johnston“ postete im PS5-Subreddit jetzt einen Link zu seiner Website, die sich für alle Kunden von Sonys Abodienst als äußerst nützlich erweisen sollte. Das Tool sortiert nämlich alle im Angebot vorhandenen PS Plus Games nach unterschiedlichen Kriterien. Für PS Plus Extra und PS Plus Premium-Kunden ist es noch nützlicher, da für die beiden Tarife jeden Monat zusätzliche Spiele angeboten werden.

Durchblick im Spiele Dschungel - Dieses Tool findet für euch die besten PS Plus Games © Sony Intercative Entertainment / Unsplash.com (Montage)

Die Möglichkeit, die PS Plus Games auf der Website nach Kritiker-Stimmen zu durchforsten, lohnt sich besonders für alle Gamer, die viel auf der PS4 und PS5 spielen, da sie hier auf einen Blick sehen können, welche Titel ihre Zeit auch wirklich wert sind. Nach folgenden Kriterien können Sie die Spiele filtern:

Kritiker-Wertungen

Releasedatum

Bester Preis

Aktueller Preisrabatt

Schwierigkeitsgrad

Sortierung nach Namen

Sony überarbeitete PS Plus: Im Juni 2022 veränderte Sony sein bisheriges Online-Angebot und überarbeitete den PS-Plus Dienst grundlegend. Alleine die Aufteilung in die unterschiedlichen Stufen mit den Namen „Essential“, „Extra“ und „Premium“ wirkte auf den ersten Blick unübersichtlich.

Die meisten Spieler werden sich wohl für PS Plus Extra entscheiden. Ingame.de gibt im Artikel einen Überblick, was in dem Tarif steckt. Eins ist auf jeden Fall klar: Bei der Menge an PS Plus Games sollte definitiv keine Langeweile mehr aufkommen.