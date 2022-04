PS Plus: Call of Duty-Spieler bekommen Gratis-Goodie – das steckt drin

Von: Adrienne Murawski

Die PS Plus Spiele im Mai sind noch nicht bekannt, aber Shooter-Fans dürfen sich schon jetzt freuen. Sie sahnen dank eines Goodie gleich doppelt ab.

San Mateo – Das PS-Plus-Abo bietet zahlreiche Vorteile, weswegen ein Großteil der PlayStation-Besitzer es wohl auch kostenpflichtig abonniert haben. Nur mit PS Plus kann man online mit seinen Freunden und Fremden Spiele zocken. Außerdem gibt es jeden Monat drei Gratis-Games, bei denen schon der ein oder andere Blockbuster dabei war. Im Mai dürfen sich Shooter-Fans auf jeden Fall freuen, denn Sony verschenkt ein besonderes Goodie.

ingame.de verrät, was im PS Plus Goodie für Call of Duty Warzone und Vanguard Spieler drin steckt.

Anfang Mai warten wieder neue Gratis-Spiele auf alle PS-Plus-Abonnenten. Viele Fans hoffen auf zahlreiche Blockbuster zum Abo-Ende von PS Plus. Denn ab Juni wird das Abo umgewandelt und in Zukunft gibt es dann drei statt einer Abo-Stufe. Die Ankündigung der PS Plus Spiele im Mai findet vermutlich am 27. April um 17:30 Uhr deutscher Zeit statt.