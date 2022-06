PS Plus Extra: Die besten Games im neuen Abo

Von: Ömer Kayali

PS Plus Extra: Spiele, Kosten, Release – Alles zum neuen PS5-Abo © Sony /Montage

Sony hat PlayStation Plus und PlayStation Now zusammengeführt. Im neuen Extra-Abo sind unzählige Games enthalten. Die Highlights stellen wir hier vor.

Das neue PlayStation Plus ist nun verfügbar. Viele Fans stürzen sich auf die neuen Spielesammlungen und Titel, die sie bisher noch nicht gespielt haben. Das neue Extra-Abo enthält zahlreiche PS4- und PS5-Games, die Abonnenten ohne zusätzliche Kosten direkt spielen können. Damit hat Sony jetzt das Gegenstück zu Microsofts Xbox Game Pass auf den Markt gebracht – allerdings haben die neuen PS Plus-Abos einen entscheidenden Nachteil.

PS Plus Extra-Nutzer haben nun die Qual der Wahl, welche Games sie spielen möchten. Wir haben die Highlights herausgesucht und in diesem Artikel aufgelistet. Eine Übersicht über alle enthaltenen Titel finden Sie unter diesem Link.

PS Plus Extra: Die besten enthaltenen PS5- und PS4-Games

„Ghost of Tsushima: Director‘s Cut“ ist eines der größten Highlights im neuen PS Plus Extra. © Sucker Punch Productions

„Assassin‘s Creed Valhalla“ – PS5 und PS4

– PS5 und PS4 „Batman: Arkham Knight“ – PS4

– PS4 „Bloodborne“ – PS4

– PS4 „Death Stranding: Director‘s Cut“ – PS5 und PS4

– PS5 und PS4 „Ghost of Tsushima: Director‘s Cut“ – PS5 und PS4

– PS5 und PS4 „God of War“ – PS4

– PS4 „Horizon Zero Dawn: Complete Edition“ – PS4

– PS4 „Marvel‘s Guardian of the Galaxy“ – PS5 und PS4

– PS5 und PS4 „NBA 2K22“ – PS5 und PS4

– PS5 und PS4 „Red Dead Redemption 2“ – PS4

– PS4 „Returnal“ – PS5

– PS5 „Spider-Man: Game of the Year Edition“ – PS4

– PS4 „Spider-Man: Miles Morales“ – PS5 und PS4

– PS5 und PS4 „Uncharted 4: A Thief‘s End“ – PS4

– PS4 „Uncharted: The Lost Legacy“ – PS4

Im Juli kommt außerdem das Spiel „Stray“ hinzu, in dem Spieler in die Haut einer streunenden Katze schlüpfen. Es zählt zu den spannendsten Veröffentlichungen der nächsten Zeit und es wird direkt zum Release in PS Plus Extra integriert sein.

Im Video: Trailer zu „Stray“:

PS Plus Extra-Spiele können jederzeit heruntergeladen werden

Als Abonnent von PS Plus Extra können Sie alle enthaltenen Titel der Spielesammlung jederzeit herunterladen und spielen. Das heißt, die Spiele werden in bester Qualität wiedergegeben. Die Option zum Streamen bestimmter Inhalte über die Cloud ist nur im Premium-Tarif verfügbar.

Wie viel kostet PlayStation Plus Extra?

Als Abonnent von PlayStation Plus Extra fallen je nach Zeitraum des ausgewählten Abos folgende Kosten an:

monatlich vierteljährlich jährlich 13,99 Euro 39,99 Euro (13,33 Euro im Monat) 99,99 (rund 8,30 Euro im Monat)

