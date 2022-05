Ps Plus: Diese Upgrades und Downgrades sind im neuen System möglich

Ps Plus: Diese Upgrades und Downgrades sind im neuen System möglich © Sony

Im Juni stellt Sony seinen Abodienst PS Plus um. Diese Upgrades und Downgrades sind im neuen System auf PS4 und PS5 möglich.

Hamburg – Nicht mehr lange warten, dann ist das alte PS Plus endgültig Geschichte. Seit 2010 beliefert Sony Spieler und Spielerinnen auf der PlayStation mit mindestens zwei monatlich kostenlosen Spielen für Abonnenten. Jetzt will Sony PS Plus einer ersten großen Generalüberholung unterziehen, damit der Dienst auch weiterhin mit dem konkurrierenden Xbox Game Pass mithalten kann. Fortan wird es den Service in drei Preisstufen geben: PS Plus Essential, PS Plus Extra und PS Plus Premium. Zur Umstellung von PS Plus im Juni gibt es aber noch viele offene Fragen. Was passiert etwa, wenn man ein bestehendes PS Plus Abo auf PS4 und PS5 upgraden oder downgraden möchte?

Sony gibt die Antwort auf diese Frage im eigenen PS Plus FAQ auf ihrer Website. Haben Spieler oder Spielerinnen bereits ein Abo für PS Plus Essential, wird es ihnen zu jedem Moment möglich sein, dieses gegen Aufpreis in ein Abo für PS Plus Extra oder PS Plus Premium aufzuwerten.