FIFA 22 im Mai gratis bei PlayStation Plus

Von: Ömer Kayali

„FIFA 22“ ist im Mai kostenlos für PlayStation Plus-Abonnenten erhältlich. © Sony / Electronic Arts (Montage)

Im Mai ist bei PlayStation Plus „FIFA 22“ enthalten sein. Damit ist es das erste „FIFA“-Spiel, das bei den monatlichen Gratis-Games verfügbar ist.

Wie jeden Monat können sich PlayStation Plus-Abonnenten auf drei kostenlose Spiele freuen. Doch im Mai wartet ein echtes Highlight. Sony hat die drei Titel mittlerweile offiziell bekanntgegeben, darunter das Highlight „FIFA 22“.

„FIFA 22“ bei PlayStation Plus: Die Gratis-Games im Mai

Insgesamt können sich Abonnenten wieder drei Spiele für PS5 und PS4 sichern. Im Mai sind es folgende Titel:

„FIFA 22“ – PS5- und PS4-Version

– PS5- und PS4-Version „Tribes of Midgard“ – PS5- und PS4-Version

– PS5- und PS4-Version „Curse of the Dead Gods“ – PS4-Version

Alle drei Titel sind sowohl auf PS4 und PS5 verfügbar. Bei „FIFA 22“ sowie „Tribes of Midgard“ ist auch die PS5-Version erhältlich, die jeweils verschiedene Verbesserungen bieten. Die Spiele stehen ab dem 3. Mai zum Download bereit.

PS Plus Gratis-Games im Mai: Leaker lag erneut richtig

Vor der Bestätigung von Sony kündigte ein Leak auf der franzsösichen Seite Dealabs das Spiel schon frühzeitig an. Der User mit dem Namen „Billbil-kun“ hat in der Vergangenheit mehrmals die neuen Gratis-Games von PS Plus korrekt vorausgesagt – auch dieses Mal lag er somit richtig.

PS Plus: Sony erweitert Abonnement-Optionen

Vermutlich möchte Sony im Mai ein echtes Highlight bieten, um die Werbetrommel für PlayStation Plus zu rühren. Denn im Juni steht eine große Änderung bevor: PlayStation Plus wird mit PlayStation Now zusammengeführt – bei letzterem handelt es sich um den Streamingdienst, bei welchem Spiele ohne Installation direkt über die Cloud gespielt werden können.

Ab dem 22. Juni werden somit drei verschiedene Abo-Optionen zu unterschiedlichen Preisen zur Auswahl stehen: PS Plus Essential, PS Plus Extra und PS Plus Premium. Das aktuelle Abo wird als PS Plus Essential weiterhin bestehen bleiben, ohne Einschränkungen – die monatlichen Gratis-Games bleiben ebenfalls erhalten. (ök)