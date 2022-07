PS Plus: Juli-Spiele für Extra und Premium bekannt

Von: Adrienne Murawski

Teilen

PS Plus: Juli-Spiele für Extra und Premium bekannt © Sony Interactive Entertainment/Square Enix/Annapurna Interactive (Montage)

PS Plus hat zwei neue Abostufen: Extra und Premium. Die bekommen im Juli 2022 nun mehr als 15 neue Spiele in den Spielekatalog.

San Mateo – Mitte Juni hat Sony sein bisheriges PS Plus Abo umgestellt und zwei neue Stufen hinzugefügt. Neben dem vorherigen Abomodell, das nun PS Plus Essential heißt, gibt es nun auch noch PS Plus Extra und PS Plus Premium. Während Abonnenten bei der Extra-Stufe einen Spielekatalog mit mehr als 400 PS4- und PS5-Games bekommen, haben Premium-Abonnenten noch Zugriff auf Spiele der PS1-, PS2- und PS3-Generation. Jetzt sind die ersten neuen Spiele für die beiden Abostufen im Juli bekannt.

ingame.de verrät, welche Spiele Fans im Juli 2022 im PS Plus Extra und Premium Abo bekommen.

Vor wenigen Tagen tauchte ein Leak zu acht PS Plus Spielen auf, der sich nun zu bewahrheiten scheint – zumindest zum Teil. Wie PlayStation, mit Sitz in San Mateo, im hauseigenen Blog am 13. Juli bekannt gab, wird es gleich 15 neue Spiele für PS Plus Extra geben.