PS Plus: Keine PS5-Exklusivtitel im Abo – Sony Finanzchef erklärt den Grund

Von: Josh Großmann

PS Plus ist vor allem durch die kostenlosen Spiele beliebt. Doch schon länger klagen die Fans über die Qualität – der Sony CFO bringt jetzt Klarheit.

San Mateo, Kalifornien – Mit der bevorstehenden Überarbeitung des PS Plus-Abonnements, freuen sich viele PlayStation-Fans auf Besserung. In der Vergangenheit wurde oft kritisiert, dass die Spiele, die sich alle Abonnenten ohne weitere Kosten herunterladen können, zu alt und zu schlecht seien. Nun hat der Sony Finanzchef, Hiroki Totoki, schlechte Neuigkeiten und erklärt, warum PS5-Exklusivtitel vorerst nicht im neuen Abo landen werden.

Bei der Investorenkonferenz am 10. Mai haben sich unter anderem Hiroki Totoki, der Finanzchef von Sony, über die Strategie des Unternehmens geäußert. Was dabei herauskam, wird nicht jeden Fan freuen. Exklusivtitel der PlayStation werden wohl weiterhin nicht für Abonnenten kostenfrei zur Verfügung stehen. Jedoch versteckt sich auch eine gute Nachricht in dem gesagten von Totoki.