PS Plus: Leak deutet große Änderung an – Kostenloser Multiplayer möglich?

Von: Noah Struthoff

PS Plus: November 2021 - Kostenlose Gratis-Games für PS4 und PS5 für die PlayStation Konsole von Sony © Sony

Durch PS Plus erhalten Abonnenten Zugang zu den Multiplayern der PlayStation-Spiele. Der Multiplayer könnte aber bald kostenlos werden – laut Leak.

San Mateo – Wenn Sie auf der PS4 und der PS5 online im Multiplayer spielen möchten, benötigen Sie ein Abonnement von PS Plus. Durch dieses Abo erhalten Sie den Zugang zum Multiplayer, aber auch weitere Boni, wie etwa Gratis-Spiele. Sony gab bereits bekannt, dass sich PS Plus in den kommenden Wochen drastisch verändern wird. Laut eines Leaks könnte davon auch der Zugang zum Multiplayer betroffen sein – dieser Zugang könnte nämlich komplett kostenlos werden.

ingame.de verrät Ihnen, was hinter dem Leak steckt und wie realistisch das Ganze ist.

PS Plus wird in den kommenden Wochen komplett umgekrempelt. Neue Abo-Stufen und zahlreiche Gratis-Spiele für alle Abonnenten sind bereits bestätigt. Bei einem Erfolg des neuen PS Plus soll laut Leak der Multiplayer in Angriff genommen werden.