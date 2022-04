PS Plus: Mai 2022 bringt Top-Spiele gratis ins Abo – Gamer motzen trotzdem

Von: Joost Rademacher

PS Plus: Fantastische Spiele im Mai 2022, trotzdem sind Fans enttäuscht © Sony

Nach einigen durchwachsenen Monaten sind die Gratis-Games für PS Plus im Mai 2022 endlich wieder gut. Trotzdem beschweren sich erneut viele Fans im Netz – warum?

San Mateo, Kalifornien – Egal ob gut oder schlecht, jeden Monat gibt es mehr als genug Anlass für Fans, sich ausgiebig über die quasi-kostenlosen Spiele bei PS Plus auszutauschen. Besonders in den vergangenen Monaten war die Diskussion aber eher negativer Natur über die maue Auswahl, die Sony für PS4 und PS5 getroffen hatte. Im Mai 2022 sind die Spiele bei PS Plus endlich mal wieder einen Blick wert, dennoch sammeln sich im Internet Beschwerden über sie.

Unter den Abonnenten im Internet macht sich dennoch Unmut über die neuen Spiele bei PS Plus breit. Im Subreddit von PlayStation Plus sammeln sich wieder Beschwerden, die die Auswahl kritisieren. Eine merkwürdig oft geäußerte Kritik ist, dass einige Fans zum Release von FIFA 22 einiges an Geld für das Spiel hinlegen mussten oder es erst zuletzt für 20 Euro kauften. Ein kurioser Grund zur Beschwerde, wo viele Fans sich doch sonst beschweren, dass Sony zu selten aktuelle Spiele in das Angebot aufnimmt.