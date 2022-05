PS Plus: Erstes Spiel für Premium-Abo geleakt – Klassiker könnte Fans erfreuen

Von: Kimberly Bruns

Teilen

„PS Plus“-Abonnenten dürfen sich wohl auf ein weiteres beliebtes PS1-Spiel freuen. Sony bietet im Premium-Modell künftig wohl einen echten Klassiker.

San Mateo, Kalifornien – Nach dem großen Erfolg von Xbox mit Cloud Gaming hat auch Sony nicht lange auf sich warten, um seinen Nutzern einen ähnlichen Dienst anzubieten. Die Antwort war ein überarbeiteter „PS Plus“-Dienst mit neuen Rängen und zahlreichen neuen Funktionen und Besonderheiten, wie einem Cloud-Streaming und Abwärts-Kompatibilität. Das neue PS Plus Premium wurde zwar noch nicht veröffentlicht, aber wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet, gibt es bereits zahlreiche Leaks dazu, welche alten Spiele Sony wohl anbieten wird.

Name des Dienstes PS Plus (PlayStation Plus) Monatliche Kosten 8,99 Euro Anbieter Sony Interactive Entertainment (SIE) Vorteile 2 mtl. Gratis-Spiele, Zugang zum PS4/5 Online-Multiplayer, exklusive Rabatte im PlayStation-Store, 100 GB Online-Speicher Aktive Mitgliedschaften 48 Millionen User*innen (Stand: Dezember 2021)

PS Plus: Leak verspricht Klassiker der PS1 im Premium-Abo

Woher kommt der Leak und welches Spiel kommt? Der Leak zum PS1-Klassiker für „PS Plus“-Abonnenten, kommt von der koreanischen Spiele-Rating Website GRAC. Diese spricht davon, dass Syphon Filter, eine Klassiker-Reihe von der PS1 in PS Plus Premium enthalten sein könnte. Das erste Spiel wurde Ende der 90er Jahre veröffentlicht und sowohl von den Fans als auch von den Kritikern hochgelobt. Das Game überzeugte damals vor allem durch gelungenes Gameplay, trotz Grafik-Problemen.

PS Plus: Erstes Spiel für Premium-Abo geleakt – Klassiker könnte Fans erfreuen © Sony/Bend Studios (Montage)

Was ist Syphon Filter für eine Spieleserie? Syphon Filter ist eine Serie von Third-Person-Shootern, in der es um die den Protagonisten Logan geht. Dieser versucht verbrecherische Syndikate an der Herstellung und Nutzung der namensgebenden Waffe zu hindern. Der Syphon Filter ist eine Waffe, die zur gezielten Tötung von zuvor ausgewählten demografischen Gruppen eingesetzt werden kann. Der erste Titel der Spionage-Action-Spielreihe setzte damals die Messlatte für intelligente Gegner höher, da Zufallselemente hier erstmals für einen deutlich höheren Wiederspielwert sorgten.

PS Plus: Erster Leak zu PS1-Klassiker – weitere Hits könnten in Premium kommen

Was wurde noch zu PS Plus Premium geleakt? In den vergangenen Tagen wurden gleich mehrere PlayStation 1 Spiele geleakt, die Teil der „PS Plus Premium“-Mediathek sein sollen. Dazu zählen unter anderem Tekken 2, Ridge Racer und Mr. Driller. Vielleicht schafft es Sony damit ja, seine aktiven Abo-Zahlen wieder in die Höhe zu treiben. Zuletzt war der PS-Plus-Dienst eher auf dem absteigenden Ast.

Das neue PS Plus Abo für PS4 und PS5 soll am 22. Juni 2022 an den Start gehen. Teil des überarbeiteten Models sind auch drei verschiedene Preismodelle. Um Syphon Filter spielen zu können, wird PlayStation Plus Premium, also das teuerste Model, benötigt. Daneben wird es noch die Abo-Modelle PS Plus Essential, das Äquivalent zum bereits bestehenden PS Plus, und PS Plus Extra geben, mit dem man immerhin „kostenlosen“ Zugriff auf eine Spielebibliothek von knapp 400 Titeln für die PS5 und PS4 bekommt.