PS Plus Premium: Super-Abo zum halben Preis – Spieler finden cleveren Trick

Von: Josh Großmann

Teilen

PS Plus Premium: Super-Abo zum halben Preis – Spieler finden cleveren Trick © Sony

Im Juni 2022 legt Sony PS Plus und PS Now zusammen. Schon jetzt sichern sich einige Spieler eine Mitgliedschaft zum halben Preis – und das bis ins Jahr 2031.

San Mateo, Kalifornien – Am 29. März kündigte der PS5*-Hersteller Sony* an, dass PS Now bald der Vergangenheit angehört. Dafür soll es zwei weitere Preisklassen für PS Plus* geben, die mit etlichen Spielen die Fans zur Kasse bitten sollen. Doch mit einem Trick konnten sich einige Spieler schon jetzt unsagbar lange Mitgliedschaften für PS Plus Premium – der höchsten Preisklasse – sichern. Und das auch noch zum halben Preis.

ingame.de* enthüllt, wie es einige Spieler schafften sich PS Plus Premium schon jetzt bis 2031 und zum halben Preis zu sichern.

Mehr zum Thema PS Plus Premium zum halben Preis – Spieler sichern sich Super-Abo bis 2031

PS Plus, der beliebte Service von Sony, soll im Juni 2022 zwei neue Preisklassen bekommen. Aufgeteilt in Essential, Extra und Premium winken den Abonnenten mehr Inhalte, je nachdem wie viel sie zahlen wollen. Durch einen cleveren Trick haben sich einige Fans schon jetzt das begehrte PS Plus Premium-Abo zum halben Preis sichern können. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.