PS Plus: Abo-Service soll reformiert werden – Enthüllung steht wohl kurz bevor

Teilen

PS Plus: November 2021 - Kostenlose Gratis-Games für PS4 und PS5 für die PlayStation Konsole von Sony © Sony

PS Plus begleitet Spieler und Spielerinnen auf PS5 und Co. schon seit vielen Jahren. Sony scheint den Dienst nun ausbauen zu wollen. Neuer Codename: Spartacus.

Hamburg – Sonys* PS Plus-Abo fühlt sich im Vergleich mit Microsofts Game Pass ein wenig an, wie ein Kampf gegen Windmühlen. Während es für PS Plus-User meist zwei bis drei Gratis-Spiele für PS4 und PS5* pro Monat gibt, kann man bei Microsofts Premium-Service immer auf einen gewaltigen Spiele-Katalog zugreifen. Viele sprechen hier schon von einem Netflix des Gamings, dem Sony hoffnungslos unterlegen sei. Doch jetzt scheinen PS5 und Co zurückzuschlagen. Laut Insider-Informationen von Bloomberg, soll schon in der kommenden Woche ein neues Premium-Abo mit Codenamen Spartacus für Sony-Konsolen angekündigt werden.

ingame.de* berichtet ausführlich über die Reformierung von PS Plus für die PS5.

Mehr zum Thema PS Plus: Premium-Abo Spartacus von Sony soll diese Woche schon kommen

Glaubt man dem stets ausgezeichnet informiertem Jason Schreier von Bloomberg, dann können sich Spieler und Spielerinnen bei Spartacus auf ein neues Premium-Abo für PS4 und PS5 einstellen, das allerdings nicht komplett in die selbe Kerbe wie der Xbox Game Pass schlägt. Sony soll mit Spartacus sowohl PS Plus als auch PS Now, also Sonys Streaming-Lösung, miteinander vereinen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.