PS Plus: Details zu Sonys eigenem Game Pass bekannt 

Von: Maria Dirschauer

Sony möchte PlayStation Plus erweitern: Für PS4 und PS5 könnte es bald eine Art Game Pass geben. © Sony Interactive Entertainment

Ähnlich zum Xbox Game Pass soll es wohl bald für PS4 und PS5 ein Sony-Abonnement geben. Jetzt gibt es erste Hinweise, wie viel das Abo kosten soll.

Sony möchte PlayStation Plus* erweitern, indem es neue Funktionen einführt und Elemente von PlayStation Now integriert. Schon im Dezember 2021 wurde über diese Bemühungen – die Sony intern „Spartacus“ nennt – von der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet. Jetzt liefert GamesBeat weitere Informationen darüber, wie diese neuen Angebote aussehen.

Spartacus ist eine Weiterentwicklung von PlayStation Plus mit drei Abo-Modellen. Derzeit werden diese Stufen als Essential, Extra und Premium bezeichnet – wobei sich diese Namen zwischen jetzt und dem Start des Dienstes noch ändern können. Die Kosten für die monatlichen Abos beginnen bei 10 US-Dollar (etwa 9 Euro) und reichen bis zu 16 US-Dollar (etwa 14 Euro). Was bringt jedes dieser Abo-Modelle?

Game Pass für PS4 und PS5: verschiedene Abo-Modelle

monatliche Spiele Spiele-Katalog Streaming Klassische Spiele Testversionen Preis PS+ Essential X 10 $ PS+ Extra X X 13 $ PS+ Premium X X X X X 16 $

PS+ Essential ist das PS+, das man bereits kennt. Für 10 US-Dollar pro Monat erhalten Sie monatlich Spiele, die Sie Ihrer Bibliothek hinzufügen können. Das funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip wie heute schon.

ist das PS+, das man bereits kennt. Für 10 US-Dollar pro Monat erhalten Sie monatlich Spiele, die Sie Ihrer Bibliothek hinzufügen können. Das funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip wie heute schon. PS+ Extra bietet Ihnen die monatlichen Spiele und einen Spielekatalog für 13 $ pro Monat. Der Spielekatalog ist eine Bibliothek mit Hunderten von älteren, herunterladbaren Spielen, wie er derzeit bei PS Now verfügbar ist.

bietet Ihnen die monatlichen Spiele und einen Spielekatalog für 13 $ pro Monat. Der Spielekatalog ist eine Bibliothek mit Hunderten von älteren, herunterladbaren Spielen, wie er derzeit bei PS Now verfügbar ist. Mit PS+ Premium bekommen Sie alle Funktionen der beiden anderen plus einiges mehr für 16 $ pro Monat. Dies umfasst auch Streaming-Funktionen von PS Now. Sie erhalten zudem eine Bibliothek mit „klassischen Spielen“ sowie eine neue Funktion „Testversionen“. Testversionen ermöglichen es Ihnen, die Vollversionen neuer PlayStation*-Spiele herunterzuladen und zu spielen. Dies hat wahrscheinlich eine Zeitbegrenzungsfunktion, die der Funktionsweise von Spieletests beim EA Play-Dienst von Electronic Arts ähnelt.

PS Plus Game Pass von Sony kommt wahrscheinlich noch im Frühjahr 2022

Die Namen und Preise des Spieleservices können sich laut Venturebeat bis zum Release noch ändern. Diese Funktionen würden PS Plus im Vergleich zum Xbox Game Pass um einiges stärker aussehen lassen. Während Sony am ersten Tag keine Vollversionen seiner Blockbuster-Spiele in PS Plus integrieren wird, werden Testversionen zumindest einem größeren Publikum die Möglichkeit geben, diese Spiele auszuprobieren. Sony geht in den nächsten Wochen in eine Testphase für Spartacus. Details des neuen Mitgliedschaftsprogramms könnten schon im März bekannt gegeben werden. (mad)*tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.