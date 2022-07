PS Plus 7 Tage testen und Katzen-Adventure Stray gratis spielen

Katzenstarker Tipp

Stray ist gerade erst für PS4 und PS5 erschienen, aber bereits jetzt lässt sich das Katzen-Adventure dank PS Plus kostenlos testen.

Hamburg – Man kann dem knuffigen Katzen-Adventure Stray gerade eigentlich kaum entgehen. Am 19. Juli erscheint das von der Kritik bereits in höchsten Tönen gelobte Spiel für die Sony PS5. Wer Stray zocken möchte, kann entweder 29,99 Euro im PlayStation Store bezahlen oder aber einen dieser Tricks nutzen und so im Zweifel sogar völlig kostenlos spielen.

Im Grunde gibt es zwei Varianten, mit denen man das Katzen-Abenteuer Stray gerade gratis zocken kann und beide haben mit PS Plus zu tun. Mit einem Abo für PS Plus Extra oder Premium lässt sich Stray kostenlos spielen und das gleich zum Release. Wer also bereits ein Abo besitzt, ist fein aus dem Schneider. Die zweite Möglichkeit besteht für PS Plus Neukunden in einem jetzt frisch von Sony angebotenem Testabo von PS Plus Extra und Premium.