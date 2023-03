PS Plus zum Sonderpreis – Abo für kurze Zeit rabattiert

Von: Janik Boeck

Teilen

PS Plus März 2023: Die Gratis-Games für PS4 und PS5 von Sony © Sony

PS Plus ist reduziert. Das Abo ist so billig wie noch nie. Fans sollten jetzt schnell sein.

San Mateo, Kalifornien – PS Plus begeistert Fans immer wieder mit monatlichen Gratis-Spielen und weiteren Vorteilen. Sony will jetzt noch mehr Abos für PS5 und PS4 verkaufen. Für kurze Zeit ist PS Plus in allen Modellen stark reduziert und kostet teilweise nur einen Euro. Wer in das PlayStation-Abo reinschnuppern will, sollte diese Gelegenheit nutzen.

ingame.de verrät alles zum 1-Euro-Angebot bei PS Plus.

Mehr zum Thema PS Plus für 1 Euro: Abo dieses Wochenende so günstig wie nie

Die PS Plus Gratis-Spiele für März 2023 sind kaum bekannt, da reduziert Sony prompt auch noch das Abo.