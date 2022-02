PS5 bei Amazon: An diesem Tag haben Sie die besten Chancen

Von: Ömer Kayali

Amazon ist einer der offiziellen Partner-Händler von Sony und hat die PlayStation 5 im Angebot. © Amazon/Sony

Bei Amazon ist die PlayStation 5 hin und wieder erhältlich. Leider ist sie meist nach kurzer Zeit vergriffen. Wir verraten Ihnen, an welchem Tag Sie die besten Chancen haben.

Die PS5* ist in Onlineshops nur selten erhältlich. Oft dauert es Wochen, bis die Konsole wieder auf Lager ist. Das Branchen-Portal GamesWirtschaft hat die bisherigen Verkaufsdaten analysiert und dabei die Tage benannt, an denen die PS5 in der Regel am häufigsten angeboten wird. Amazon stellt einen Sonderfall dar, da die neue PlayStation 5 zuletzt nur an Prime-Kunden verkauft wurde.* Wann Abonnenten dort die besten Chancen haben, verraten wir im folgenden Abschnitt.

PS5 bei Amazon: Behalten Sie den Shop an diesem Tag im Auge

Laut GamesWirtschaft hat sich ein Wochentag für Konsolen-Drops bei Amazon besonders herauskristallisiert. Demnach haben Amazon-Kunden mittwochs zwischen 9 und 10 Uhr morgens die besten Chancen, eine Konsole zu ergattern. Laut dem Portal fanden vier der letzten fünf PS5-Drops in diesem Zeitraum statt.

Nicht immer werden neue Kontingente angekündigt, sodass es sehr schwierig ist, den PS5-Nachschub überhaupt mitzubekommen – geschweige denn sich rechtzeitig einzuloggen und eine Konsole in den virtuellen Warenkorb zu legen. Daher kann es sich durchaus lohnen, die PS5-Produktseiten Mittwoch morgens im Auge zu behalten:

PS5: Produktion nach wie vor eingeschränkt

Sony bestätigte im vergangenen Quartalsbericht, dass die Produktion der PS5 weiterhin aufgrund des weltweiten Halbleiter-Mangels eingeschränkt ist. Seit der Markteinführung wurden insgesamt 17,3 Millionen Konsolen verkauft (via engadget). Damit liegt die PS5 hinter der PS4, die sich nach dem ersten Jahr bereits 20,2 Millionen Mal verkauft hatte. Sony geht davon aus, dass sich diese Situation auch 2022 fortsetzen wird. Die PS5 wird vor allem in der ersten Hälfte des Jahres nicht leichter zu bekommen sein. (ök) *tz.de und ingame.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.