PS5 gegen Xbox: Microsoft verkauft aktuell mehr Konsolen als Sony

Lieber PS5 oder Xbox ist eine echte Glaubensfrage zwischen Gamern. Gerade verkauft Microsoft allerdings mehr Konsolen als Sony.

Hamburg – Für die meisten Spieler und Spielerinnen ist die Entscheidung zwischen Sony* PS5* oder Xbox Series X* von Microsoft* sehr leicht. Wohl genau deshalb wird vermutlich so heftig darüber gestritten, welche der beiden Konsolen denn nun die bessere wäre. Ein Blick auf den Zweikampf der PS5 und Xbox bieten die jeweiligen Verkaufszahlen der Konsolen. Da passierte im Februar zum ersten Mal in der Geschichte der beiden Konsolen erstaunliches: Die Xbox überholte die Verkaufszahlen der Sony PS5 in Europa.

Eigentlich stach die PS5 seinen Konkurrenten Xbox Series X bei den Verkaufszahlen der Konsolen auf beständiger Basis aus. Wie der aktuelle Games Sales Data Report zeigt, ist diese Siegessträhne nun gebrochen. Tatsächlich wurde die Xbox Series X im Februar in Europa öfter verkauft als die Sony PS5. Die Daten beziehen sich hierbei auf die Verkaufszahlen der Konsolen in 10 verschiedenen europäischen Ländern – in der Rechnung fehlen aber der Britische und der Deutsche Markt. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.