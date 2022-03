PS5 kaufen: Wie stehen die Konsolen-Chancen bei Amazon?

PS5 kaufen: Wie stehen die Konsolen-Chancen bei Amazon? © DPA:Zacharie Scheurer

Amazon ist ein Garant für Nachschub der Sony PS5. Spieler und Spielerinnen warten dennoch bereits eine halbe Ewigkeit auf neue Konsolen.

Hamburg – Noch immer bleibt der März vollständig ohne Konsolen. Noch immer keinen Nachschub. Noch immer keine Sony* PS5*. Spieler und Spielerinnen müssen gerade so einiges erdulden, wenn sie eine PlayStation* 5 ergattern wollen. Die Anlaufstelle schlechthin ist dafür natürlich Deutschlands größter Versandhändler Amazon. Kenner wissen, dass die besten Chancen auf Konsolen-Nachschub bei Amazon meist am Mittwoch bestehen. Doch wie schauen die Chancen auf eine PS5 bei Amazon in dieser Woche aus?

Wenig überraschend ließ sich die PS5 zuletzt an einem Mittwoch bei Amazon kaufen. Das ging allerdings nicht im Februar, sondern bereits im Monat davor. Am 19. Januar bestand die letzte Chance auf eine Sony PS5 bei Amazon – ziemlich lange her also. Dementsprechend sind Spieler und Spielerinnen verständlicherweise ziemlich ausgehungert und sehnen sich mittlerweile förmlich nach Konsolen-Nachschub. Der letzte Amazon-Drop der PS5 brachte immerhin wie gewohnt eine ordentliche Menge an Konsolen in den Umlauf. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.