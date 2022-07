Amazon Prime Day 2022: Die besten Gaming-Deals für PS5 und PS4

Von: Noah Struthoff

Der Amazon Prime Day ist gestartet und passend dazu gibt es Angebote rund um die PS5 von Sony. Spiele, Controller und mehr sind teilweise stark reduziert.

Hamburg – Jedes Jahr startet Amazon den großen Prime Day und bietet dadurch viele Produkte stark reduziert an. Auch in diesem Jahr gibt es im Bereich Gaming, rund um die PS5, eine Menge Angebote. So sind vor allem Controller und ausgewählte Spiele reduziert. Es gibt aber auch Fernseher, Headsets und mehr im Angebot. Ingame.de von IPPEN.MEDIA zeigt die besten PS5-Deals rund um den Amazon Prime Day und verrät, wie viel Geld Sie sparen können.

Name der Konsole PlayStation 5 (PS5) Hersteller Sony Interactive Entertainment (SIE) Typ Stationäre Spielkonsole Generation 09. Konsolengeneration Speichermedium Blu-Ray, SSD Release 19. November 2020

PS5 kaufen: Angebote zum Amazon Prime Day – Die besten Deals zur Konsole

Das sind die Angebote: Das sind die Deals rund um die PS5, die sich zum Amazon Prime Day 2022 wirklich lohnen. So haben Sie die beste Auswahl im Überblick:

PS5 kaufen: Deals zum Amazon Prime Day – Wie lange sind die Angebote verfügbar?

Das müssen Sie zum Prime Day wissen: Der Amazon Prime Day 2022 läuft vom 12. Juli bis zum 13. Juli. 48 Stunden lang können Gamer von Deals in vielen Produkt-Kategorien profitieren. Zahlreiche Angebote sind die vollen 48 Stunden verfügbar. Es gibt aber auch Blitzangebote, die nur für eine begrenzte Zeit verfügbar sind.

Gibt es noch weitere Deals? Ja, im Bereich Gaming gibt es noch zahlreiche weitere Angebote. Die besten Technik-Deals finden Sie in einem weiteren Artikel zusammengefasst. Dort gibt es weitere Amazon Prime Day Angebote rund um Gaming und Unterhaltungselektronik im Überblick. Doch Eile ist geboten, denn wenn ein Deal erstmal vergriffen ist, wird er zum Prime Day 2022 nicht mehr verfügbar sein.