PS5 kaufen bei ComputerUniverse: Kleiner Händler, viele Konsolen?

PS5 kaufen: Kommen bald neue Konsolen bei Alternate? © DPA:Zacharie Scheurer

Spieler und Spielerinnen warten auf neue PS5-Konsolen bei ComputerUniverse. Aber wie realistisch ist ein Nachschub-Drop beim verhältnismäßig kleinem Händler?

Hamburg – Gähnende Leere, was die Sony* PS5* angeht. Diesen Zustand müssen Spieler und Spielerinnen nun schon seit einem Vierteljahr erdulden. Seit dem Weihnachtsgeschäft des vergangenen Jahres fehlen neue Konsolen komplett. Schon davor war der Nachschub knapp, jetzt ist er aber kaum mehr existent. Auf neue Drops wartet man derzeit vergeblich. Händler wie ComputerUniverse, die in der Vergangenheit immer für eine kleine Überraschung gut waren, werden von PS5-Jägern daher umso genauer beäugt. Doch wie hoch sind die Chancen auf PS5-Nachschub bei ComputerUniverse?

ingame.de* berichtet ausführlich über die PS5-Verfügbarkeit bei ComputerUniverse.

Komplett leer ausgegangen ist man bei ComputerUniverse in diesem Jahr nicht, tatsächlich gab es die Sony PS5 schon einmal zu kaufen. Die begehrte Konsole gab es am 04. Januar im Angebot von ComputerUniverse. Man sollte sich den Verkauf allerdings nicht wie einen Konsolen-Drop bei Amazon oder OTTO vorstellen. Der erhältliche Nachschub bei ComputerUniverse war bereits nach wenigen Minuten vergriffen – sonderlich große Kontingente der Sony PS5 wurden also nicht verkauft. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.