PS5 kaufen: Bei Expert könnte es bald Nachschub geben

Teilen

PS5 kaufen: Bei Expert könnte es bald Nachschub geben © DPA:Zacharie Scheurer

Endlich gibt es wieder vermehrt Konsolen-Nachschub der PS5. Viele hoffen in diesem Zuge auch auf einen neuen Drop bei Expert und die Chancen stehen recht gut.

Hamburg – In den letzten Tagen konnten Spieler und Spielerinnen sich endlich wieder ordentlich die Hände reiben. Nach Wochen der Dürre ließ sich die Sony* PS5* endlich wieder bei vielen Händlern kaufen. Allerdings wurden nicht alle PS5-Shops vom Nachschub gesegnet. Einer der Händler, die für einen Drop der PlayStation* 5 noch ausstehen, ist Expert. In der Vergangenheit gab es hier oft neue Konsolen. Wird Expert nun also auch Spieler und Spielerinnen mit PS5-Nachschub beglücken? So ist die aktuelle Lage beim Konsolen-Händler.

ingame.de* berichtet ausführlich über die PS5-Verfügbarkeit bei Expert.

Rein technisch gesehen gab es bei Expert in diesem Jahr bereits einen Nachschub-Verkauf. Kurz nach dem Jahreswechsel verkaufte man die Sony PS5 am 5. Januar. Bei Expert gab es allerdings keinen klassischen PS5-Drop, wie man ihn von vielen Online-Händlern kennt. Hier wurde die PlayStation 5 ganz klassisch in vielen Expert-Filialen verkauft. Um sich eine Konsole zu schnappen, mussten Spieler und Spielerinnen also ausnahmsweise ihr Haus verlassen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.