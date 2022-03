PS5 kaufen: Gamer warten auf Konsolen-Drop bei Expert

PS5 kaufen: Gamer warten auf Konsolen-Drop bei Expert © DPA:Zacharie Scheurer

Zuletzt gab es die Sony PS5 bei Expert im Januar. Spieler und Spielerinnen warten seither auf einen Konsolen-Drop beim Händler.

Hamburg – Noch gab es im gesamten März keinen einzigen Nachschub-Verkauf der Sony* PS5*. Und auch im Februar sah die Lage der Konsole nur minimal besser aus. Spieler und Spielerinnen sind ausgehungert und warten sehnlichst auf neue Konsolen. Der erhoffte PS5-Drop will aber einfach nicht einschlagen. Ein Händler, auf dem aktuell eine gewisse Hoffnung beim Konsolen-Nachschub liegt, ist Expert. Der Händler lässt Spieler und Spielerinnen schon seit langem bei der PlayStation* 5 schmoren. Kommt also bald der längst fällige PS5-Drop bei Expert?

ingame.de* berichtet ausführlich über die PS5-Verfügbarkeit bei Expert.

Wie bei so vielen anderen PS5-Händlern auch, setzte Expert beim Konsolen-Nachschub im Februar komplett aus. Nur Amazon, Müller und Sony via PlayStation Direct verkauften in diesem Monat Nachschub. Die letzte Chance bei Müller gab es im Februar. Der PS5-Drop bei Expert fand am 5. Januar statt – also kurz nach dem Jahreswechsel. Freuen konnte man sich über den Nachschub aber nur in Expert-Geschäften, online verkaufte man die Konsole bei diesem Drop nicht.*ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.