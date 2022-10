PS5 kaufen: Experte verrät, wie Sie Ihre Chancen clever erhöhen

Von: Ömer Kayali

Die Nachfrage nach der PlayStation 5 ist nach wie vor hoch. © imago /ANP

Die PS5 zu kaufen, ist auch zwei Jahre nach dem Release nicht einfach. Ein Experte verrät seine Tipps und gibt einen Ausblick auf die PS5-Verfügbarkeit in den nächsten Monaten.

Im November 2022 wird die PlayStation 5 bereits seit zwei Jahren im Handel sein – zumindest offiziell. Denn in den Ladengeschäften sucht man weiterhin vergeblich nach einem PS5-Karton im Regal. Wegen der Coronavirus-Pandemie gab es in den letzten Jahren starke Einschränkungen bei der Produktion und Lieferung der Konsolen. Die Auswirkungen sind auch heute noch zu spüren und das Angebot ist noch immer gering – immerhin ist es mittlerweile etwas einfacher geworden, an eine PS5 zu gelangen. Wir haben mit einem Experten gesprochen, der einige nützliche Tipps für den PS5-Kauf hat.

PS5 kaufen: Online haben Sie weiterhin die besten Chancen

Fabian Rohr ist der Entwickler hinter „PS5 Bot DE“ und betreibt auch die Webseite foraum.de. Bei dem Bot handelt es sich um ein automatisiertes Programm, welches auf Twitter eine Nachricht teilt, sobald die PS5 bei einem Online-Shop verfügbar ist. Wie genau der PS5 Bot funktioniert, haben wir in einem separaten Artikel erläutert. Laut Rohr haben Kunden derzeit online die besten Chancen – vor allem dann, wenn sie den Bot nutzen: „Ohne ist man tatsächlich komplett aufgeschmissen.“

Falls Sie kein Twitter-User sind, können Sie sich auch bei den Kollegen von ingame.de auf dem Laufenden halten. Sie analysieren Woche für Woche die aktuellen PS5-Verfügbarkeiten der Onlineshops in Deutschland. Auch sie verwenden den PS5 Bot als Hilfestellung.

So sieht die Benachrichtigung des PS5-Bots aus:

PS5 kaufen: Welche Onlineshops haben die günstigsten Angebote?

Offiziell kostet die PS5 in der Standard Edition 549,99 Euro und der Digital Edition ohne Disc-Laufwerk 449,99 Euro. Sony hat die Preise vor einiger Zeit etwas angehoben, doch bei vielen Händlern sind die angebotenen Bundles wesentlich teurer. Laut Fabian Rohr haben Amazon sowie Sonys hauseigener Vertrieb, PlayStation Direct, die günstigsten Angebote.

PS5 offline im Ladengeschäft kaufen: Einige Händler haben Wartelisten für Kunden

Was den Kauf direkt in den Stores betrifft, weist Rohr auf Vorbestellaktionen bei einigen Händlern hin. MediaMarkt und Saturn haben hin und wieder solche Deals, bei denen Kunden gegen eine Anzahlung eine PS5 kaufen und nach etwa einem Monat abholen können. Laut Rohr ist dieser Weg allerdings zeitaufwendig und teuer. „Ansonsten bieten Märkte wie GameStop und Expert teilweise Wartelisten – da ist der Name allerdings Programm: Teilweise wartet man da viele Monate auf teure Bundles“, sagt Rohr.

Ist es möglich, noch vor Weihnachten an eine PS5 zu kommen?

Laut Rohr wird es sehr schwierig sein, noch vor Weihnachten eine PS5 zu ergattern. Die besten Chancen habe man mit dem Bot. Was das nächste Jahr angeht, geht Rohr davon aus, dass die PS5 ab Sommer 2023 endlich dauerhaft verfügbar sein könnte. „Bereits diesen Sommer war es streckenweise ungewohnt einfach, eine PlayStation 5 zu bestellen. Wenn Sony es nun weiterhin schafft, die Produktion anzukurbeln, deutet für mich momentan alles daraufhin, dass die Konsole zum nächsten Sommer hin gut verfügbar sein wird.“