PS5 kaufen: Gibt es die Konsole im Bundle mit Gran Turismo 7?

Von: Jonas Dirkes

PS5 kaufen: Gibt es die Konsole im Bundle mit Gran Turismo 7? © Polyphony Digital/Sony

Gran Turismo 7 und die PS5 sind ein Match, dass sich viele Gamer unter dem Fernseher wünschen. Lässt sich das Duo aktuell als Bundle kaufen?

Hamburg – Motorsportfreunde haben auf diesen Termin sicher schon länger hin gefiebert. Am 4. März erscheint mit Gran Turismo 7 endlich der neuste Teil der beliebten Rennspiel-Reihe für die Sony* PS5*. Da gibt es für viele Spieler und Spielerinnen nur ein kleines Problem: Eine fehlende Konsole. Nachschub der Sony PlayStation 5 ist noch immer enorm knapp und nur schwer zu beschaffen. Viele fragen sich daher, ob Gran Turismo 7 vielleicht auch im Konsolen-Bundle mit der PS5 angeboten wird. Wir haben die Antworten.

Die leichte Antwort auf diese Frage lautet: Nein. Ein offizielles Konsolen-Bundle gibt es bisher noch nicht. Sony verkaufte bisher nur Ratchet & Clank: Rift Apart als offizielles Konsolen-Bundle der PS5 mit speziellem, an das Spiel angepassten, Karton. Derzeit gibt es noch keine Meldung von Sony darüber, dass solch ein Konsolen-Paket auch für Gran Turismo 7 und die PS5 angedacht ist. Ausgeschlossen ist solch ein PS5-Bundle daher natürlich nicht, in unmittelbarer Zukunft solltet man mit solch einem Paket aber nicht rechnen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.