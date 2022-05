PS5 kaufen: Neues Konsolen-Bundle in Großbritannien entdeckt

PS5 kaufen: Neues Konsolen-Bundle in Großbritannien entdeckt © DPA: Zacharie Scheurer

PS5-Fans in Großbritannien freuen sich gerade über ein neues Konsolen-Bundle samt Horizon Forbidden West. Wird das Nachschub-Paket auch bei uns erhältlich sein?

Hamburg – Das Angebot an verschiedenen Ausführungen der Sony PS5 ist ziemlich beschränkt. Spieler und Spielerinnen können im Grunde froh darüber sein, wenn es überhaupt einmal Nachschub der neuesten PlayStation zu kaufen gibt. Wenn es einmal zu einem Drop der Konsole kommt, dann wird entweder die PS5 in der Disk oder als Digital Edition angeboten. Im vergangenen Jahr gesellte sich zum Angebot ein offizielles PS5-Bundle mit dem Spiel Ratchet & Clank: Rift Apart dazu, das war es dann aber auch. Jetzt scheint Sony aber wieder neue Pakete schnüren zu wollen, denn in Großbritannien ist nun ein neues, offizielles PS5-Bundle mit Horizon Forbidden West aufgetaucht.

Gesichtet wurde der frische Konsolen-Nachschub zuerst beim UK-Händler ShopTo. In der neuen Box befindet sich eine PS5 in der Disk-Version, ein DualSense Controller und der Spiele-Hit Horizon Forbidden West. Ironischerweise darf man sich aber nicht über die normale Retail-Fassung von Horizon Forbidden West für die PS5 freuen, sondern bekommt nur einen schnöden Downloadcode für die Konsole.