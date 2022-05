PS5 kaufen: Sony will 2022 knapp 18 Millionen Konsolen ausliefern

PS5 kaufen: Sony will 2022 knapp 18 Millionen Konsolen ausliefern © DPA: Zacharie Scheurer

Knapp doppelt so viele PS5 Konsolen wie im Vorjahr möchte Sony in 2022 ausliefern. Das verspricht der aktuelle Finanzbericht des Unternehmens.

Hamburg – Mit dem ersten April ging auch für Sony und die PS5 das Finanzjahr 2021 zu Ende. Nun wurden alle Erfolge und Misserfolge dieses Zeitraums in einen jährlichen Finanzbericht gegossen. Was auf den ersten Blick nach langweiligem Zahlengeschubse klingen mag, gibt Spielern und Spielerinnen einen tiefen Einblick in die Welt der PlayStation. Besonders interessant dabei sind die Zahlen für PS5-Jäger auf der Suche nach einer Konsole. Sony plant nämlich im Finanzjahr 2022 fast doppelt so viele PS5 auszuliefern wie im vorherigen.

Sonys Finanzbericht und die Ausführungen zum Bericht sind ziemlich aufschlussreich für den aktuellen Stand der PS5. Im letzten Jahr verkaufte sich die begehrte Konsole knapp 11,5 Millionen mal. Die Zahl bildet allerdings wohl nicht das eigentliche Interesse an der PS5 ab, sondern schlicht wie viele Konsolen Sony letztendlich ausliefern konnte. Insgesamt wurde die PlayStation 5 mittlerweile 19,3 Millionen mal ausgeliefert – Sony erwartete eigentlich mit Abschluss des Finanzjahres 22,6 Millionen Konsolen unter das Volk zu bringen. Dieses Ziel verpasste die PlayStation nun also mit 3,3 Millionen Einheiten.