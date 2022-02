PS5 kaufen: Sony korrigiert Produktions-Erwartungen der Konsole nach unten

Von: Jonas Dirkes

Teilen

PlayStation 5: Beide Versionen der PS5 inklusive offiziellem Zubehör © Sony

Spieler und Spielerinnen haben es nicht leicht mit der PS5. Jetzt korrigiert Sony auch noch die Produktions-Erwartungen an die Konsole nach Unten.

Hamburg – Sony* stellt Spieler und Spieler mal wieder auf eine Härteprobe. Als wäre der Kauf einer PS5* nicht ohnehin schon ein wahrer Spießrutenlauf, verkündete der japanische Hersteller, in diesem Jahr noch weniger Konsolen ausliefern zu wollen als geplant. Die Nachricht reiht sich adrett hinter die letzte Meldung der Firma, dass man plane, in 2022 wieder mehr PS4-Konsolen zu produzieren*. Was auf den ersten Blick vielleicht Unverständnis hervorruft, hat allerdings Hand und Fuß – Konsolen-Spieler, die sich Nachschub der PS5 sichern wollen, blicken dennoch in die Röhre.

Ingame.de* berichtet über die komplette Story rund um die nach Unten korrigierte Produktions-Erwartung der PS5.*

Mehr zum Thema PS5 kaufen: Sony liefert noch weniger Konsolen aus – Hiobsbotschaft für Fans

Eigentlich klingt es ja verrückt, dass man weniger Exemplare der dauerhaft ausverkauften Sony PS5 ausliefern möchte. Die Entscheidung ist aber nicht auf einen taktischen Kniff oder dergleichen zurückzuführen. Bei Sony kommt man schlicht nicht hinterher mit dem Konsolen-Nachschub. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA