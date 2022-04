PS5: In Japan kann man die Konsole nur mit gebrochenem Siegel kaufen

PS5: In Japan kann man die Konsole nur mit gebrochenem Siegel kaufen © DPA:Zacharie Scheurer

Scalper sind ein echtes Problem für Sony und ihre PS5. In Japan geht man nun ungewöhnliche Wege, um den Konsolen-Verkauf besser zu regulieren.

Japan – Jeder kennt sie und doch sind sie einfach nicht klein zu kriegen: Scalper machen Spielern und Spielerinnen, die eine Sony* PS5* kaufen wollen das Leben schwer. Als wären die Kontingente der begehrten Konsole nicht schon klein genug, schnappen die ungeliebten Scalper noch immer auf regelmäßiger Basis den spärlichen Nachschub der PlayStation* 5 vor den Augen der frustrierten Fans weg. PS5-Händler gehen mit dem Problem unterschiedlich um. Konsolen werden nur in unlukrativen PS5-Bundles angeboten oder dürfen nur mit einer Premium-Mitgliedschaft gekauft werden. In Japan ordert Sony nun eine neue Taktik an: Hier werden Siegel beim Kauf der PS5 gebrochen.

ingame.de* berichtet ausführlich über Sonys Siegel-Taktik beim Verkauf der PS5 in Japan.

Laut den japanischen Kollegen von Yahoo greift Sony in Japan nun selbst in den PS5-Markt ein. Händler bekommen hier Konsolen mit einem speziellen Siegel zum Verkauf, auf der die japanische Aufschrift „geöffnet" prangert. Die PS5-Siegel sind an den Öffnungslaschen des Konsolen-Kartons befestigt. Ein Öffnen der PS5 ohne Bruch des Siegels ist so nicht möglich.