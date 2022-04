PS5 kaufen: Kostenloses Spiel abstauben – „3 für 2“-Aktion bei Amazon

Von: Josh Großmann

PS5 kaufen: Kostenloses Spiel abstauben – „3 für 2“-Aktion bei Amazon © Sony

Bei Amazon kann man derzeit ordentlich sparen. Beim Kauf von 3 ausgewählten Spielen, erhält man das dritte kostenlos. Sogar echte Kracher-Titel sind dabei.

Hamburg – Wer eine PS5* ergattern will, sollte öfter mal bei Amazon* vorbeischauen. Doch auch ohne Drop bietet der Versand-Riese spannende Deals rund um die Sony*-Konsole. Derzeit können clevere Käufer sparen und sich ein drittes Spiel kostenlos gönnen, wenn sie bei der Aktion von Amazon vorbeischauen. Wir zeigen die besten Titel in der Aktion.

ingame.de präsentiert die „2 für 3“-Aktion bei Amazon und welche PS5-Kracher man dort abstauben kann.

An die PS5 zu kommen, bleibt weiterhin schwierig. Für alle Glücklichen, die die Sony-Konsole abstauben konnten, kommt dieser Deal bei Amazon gerade gelegen. Eine große Auswahl an PS5-Spielen ist mit dabei. Aber auch Besitzer einer PS4, Xbox One, Xbox Series X*/S oder eines PC* gehen nicht leer aus. Hunderte Games gibt es derzeit bei Amazon in der Aktion, bei der man drei Spiele kaufen und nur zwei bezahlen kann. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.