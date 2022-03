PS5 kaufen: Aktuelle Konsolen-Verfügbarkeit bei MediaMarkt und Saturn

PS5 kaufen: Kommen bald neue Konsolen bei Alternate? © DPA:Zacharie Scheurer

PS5-Nachschub bei MediaMarkt und Saturn wünschen sich viele. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass bald wieder Konsolen verkauft werden?

Hamburg – Die Sony* PS5* ist noch immer heiß begehrt. Für Spieler und Spielerinnen bleibt der Kauf der Konsole aber immer noch ein Krampf. Neuer Nachschub der PlayStation* 5 ist hart umkämpft und ein Drop der Konsole stets in wenigen Augenblicken ausverkauft. Jetzt scheint aber auch für die Sony PS5 der Frühling zu beginnen. In den letzten Tagen gab es endlich wieder Konsolen-Nachschub bei diversen Anbietern. Darunter auch das Händler-Duo MediaMarkt und Saturn. Fans fragen sich, ob es nun so weiter gehen wird und mit PS5-Nachschub bei MediaMarkt und Saturn in den kommenden Tagen zu rechnen ist.

Noch am Montag dem 28. März gab es Konsolen-Nachschub bei Saturn. Der Drop des PS5-Händlers wurde allerdings von massiven technischen Problemen überschattet. Spieler und Spielerinnen konnten ihre Konsole zwar in den Warenkorb legen, die PS5 aber danach nicht bezahlen und so den Kauf nicht abschließen. Saturn setzte am Montag so dreimal zum Verkauf an, bis Fans schlussendlich beim Drop zuschlagen konnten. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.