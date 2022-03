PS5 kaufen: Müller und der Konsolen-Nachschub – So stehen die Chancen

PS5 kaufen: Kommen bald neue Konsolen bei Alternate? © DPA:Zacharie Scheurer

Spieler und Spielerinnen warten noch immer geduldig auf neue Konsolen. Wird es bald wieder PS5-Nachschub bei Müller geben?

Hamburg – Harte Zeiten für Fans der Sony* PS5*. Noch immer bleibt die Konsolen absolute Mangelware. Der Nachschub an neuen Kontingenten der PlayStation* 5 ist in den letzten Wochen komplett eingebrochen. Einen Drop der PS5 gab es nur bei sehr wenigen und ausgewählten Händler. Eine Anlaufstelle, bei der sich die Sony PS5 kaufen ließ, war Müller. Die Kette hatte nicht nur im kargen Februar, sondern auch im ebenso tristen März Konsolen-Nachschub parat. Viele Spieler und Spielerinnen fragen sich daher, wie hoch sind die Chancen, dass Müller nun abermals frische PS5-Konsolen nachlegen wird?

Anders als bei anderen deutschen Händlern, legte Müller in diesem Jahr ziemlich beständig neue Konsolen nach. Die Sony PS5 gab es hier im Schnitt einmal pro Monat zu kaufen. Die letzte Chance auf PS5-Nachschub bei Müller hatten Spieler und Spielerinnen am 25.03. Verkauft wurde die PlayStation 5 in der Disk Version zusammen mit PS5-Blockbuster Horizon Forbidden West*. Wirklich viel Zeit hatten Spieler und Spielerinnen am Freitag Vormittag beim Drop aber nicht: Die erhältlichen Konsolen waren bereits nach wenigen Augenblicken wieder vergriffen. Das Ganze ging so rasant, dass manche PS5-Jäger sich fragten, ob es bei Müller überhaupt Konsolen gab. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.