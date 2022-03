PS5 kaufen bei MyToys: Ist der Händler ein Geheimtipp für Nachschub?

Noch immer ist es schwer eine Sony PS5 zu kaufen. Ein Geheimtipp muss also her. Wie stehen die Chancen auf Konsolen-Nachschub bei MyToys?

Hamburg – Neue Konsolen braucht das Land. Das wissen Spieler und Spielerinnen auf der Suche nach einer Sony* PS5* nur zu gut. Seit anderthalb Jahren wartet man nun auf eine Normalisierung der Konsolen-Lage, ein Ende ist in absehbarer Zeit aber nicht in Sicht. Um jede Nachschub-Lieferungen wird noch immer Gerungen wie um das letzte Stück Pizza. Ein Geheimtipp, den nicht alle anderen auch kennen, muss also her, um sich eine Konsole zu schnappen. Einer der kleineren Händler, die schon einmal Nachschub der Sony PS5 im Angebot hatte, ist MyToys. Aber wie wahrscheinlich ist ein PS5-Drop bei der Tochterfirma von OTTO?

Tatsächlich sieht die MyToys-Billanz in 2022 nicht sonderlich rosig aus. In den letzten drei Monaten gab es keinen einzigen PS5-Drop beim Spielzeug-Händler. In diesem Jahr blieb der Konsolen-Nachschub also bisher aus bei MyToys. Das letzte Mal kaufen ließ sich die Sony PS5 bei MyToys am 13. Dezember des letzten Jahres. Kurz vor Weihnachten gingen viele Händler ein letztes Mal in den Konsolen-Verkauf. In der Nachschau fühlt sich das ein wenig wie der große PS5-Ausverkauf an – seither herrscht auf dem deutschen Markt Konsolen-Dürre. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.