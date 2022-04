PS5 kaufen: Noch vor Ostern Konsole abstauben – Bei diesen Händlern klappt‘s

Von: Adrienne Murawski

PS5 kaufen: Noch vor Ostern Konsole abstauben – Bei diesen Händlern klappt‘s © Sony/Unsplash

Die PS5 von Sony ist auch zu Ostern heiß begehrt. Bei diesen Händlern sollte man die Augen offen halten, denn dort könnte es diese Woche Nachschub geben.

Hamburg – Die PS5* ist und bleibt auch zu Ostern 2022 ein sehr beliebtes, aber nur schwer erhältliches Elektronik-Produkt – zumindest, wenn man Sonys* neueste Spielkonsole zu einem humanen Preis erwerben will. Es gab in der letzten Zeit zwar wieder einige Drops, doch auch jetzt ist der rar gesäte Nachschub meist innerhalb von Minuten bereits restlos vergriffen. Wer als PS5-Jäger erfolgreich sein will, muss deshalb stets gut über aussichtsreiche Nachschub-Kandidaten informiert sein und die gerade relevantesten Händler wachsam im Blick behalten – von der dringend nötigen Portion Glück mal abgesehen.

ingame.de* verrät, bei welchen Händlern es noch vor Ostern die PS5 zu kaufen geben könnte.

So steht es gerade generell um PS5-Nachschub: Kurzum: Online pfui, lokal hui. Jüngst machte der PS5-Nachschub nämlich durch fast schon wucherartige PS5-Online-Angebote bei Kaufland und Alternate Schlagzeilen. Vor allem Kaufland.de verlangte für die nackte PS5 Disc mehr Geld, also so manch gieriger Drittanbieter es gerade tut. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.