PS5 kaufen bei OTTO: Wie steht es um Konsolen-Nachschub?

Von: Jonas Dirkes

PS5 kaufen bei OTTO: Wie steht es um Konsolen-Nachschub? © Sony

Die Sony PS5 bleibt Mangelware. Wie stehen aktuell die Chancen ein Exemplar bei OTTO kaufen zu können?

Hamburg – Spieler und Spielerinnen haben das Warten auf eine Sony* PS5* so langsam wirklich satt. Seit über einem Jahr lässt sich die begehrte Konsole dank Halbleitermangel und Lieferketten in der Pandemie eigentlich nur theoretisch kaufen. Wer eine PlayStation 5 möchte, der muss auf Nachschub hoffen und zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Nur dann hat man eine Chance. Einer der Händler, der dafür gerade vielversprechend scheint, ist OTTO. Das Versandhaus aus Hamburg sitzt schon seit Wochen auf heißen Kohlen.

Ingame.de* berichtet in voller Länge über die aktuelle PS5-Lage bei OTTO.*

Den kompletten Januar hat man bei OTTO in Sachen PlayStation 5 einfach übersprungen. Kein einziger Drop, keine einzige Chance auf Nachschub der Konsole für Spielerinnen und Spieler. Zuletzt ließ sich die PS5 tatsächlich im Dezember bei OTTO kaufen. Chancen sich eine Konsole zu schnappen, gab es kurz vor Weihnachten am 17. Dezember. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.