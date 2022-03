PS5 kaufen: Sony vertreibt über PlayStation Direct selbst neue Konsolen

PS5 kaufen: Sony vertreibt über PlayStation Direct selbst neue Konsolen © DPA:Zacharie Scheurer

PlayStation Direct ist die Anlaufstelle für Konsolen-Nachschub der PS5, wenn man nicht Drop für Drop der Hardware hinterher jagen möchte.

Hamburg – Noch immer ist es ein wahres Ding der Unmöglichkeit sich eine Sony* PS5* auf dem normalen deutschen Markt zu sichern. Mittlerweile haben Konsolen-Händler nicht einmal mehr regelmäßig Nachschub im Angebot. Im gesamten März gab es beispielsweise noch keinen einzigen Drop der PlayStation* 5 zu vermelden. Das macht wahrlich keinen Spaß und frustriert viele Spielerinnen und Spieler. Was aber tun in der aktuellen Situation? Wer seine Chancen auf eine PS5 maximieren möchte, sollte sich bei Sonys eigenem Service PlayStation Direct anmelden.

Sonys eigener Service PlayStation Direct funktioniert ein wenig anders als herkömmliche Konsolen-Händler. Hier wird der PS5-Nachschub nicht unangekündigt via Drop für die Massen an Spielern und Spielerinnen freigegeben, sondern ganz gesittet verkauft. Im Vorfeld eines Verkaufs über PlayStation Direct werden einzelne Fans via Mail über einen nahenden Verkauf der Sony PS5 informiert und bekommen einen persönlichen Link, mit dem nur sie beim Drop zuschlagen können. Wer zur Verkaufszeit dabei ist, bekommt ganz ohne Stress, Bibbern oder Bangen seine PS5. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.