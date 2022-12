PS5 kaufen: Beste Weihnachtsgeschenke zur Konsole – Das braucht jeder Gamer

Von: Noah Struthoff

Was braucht ein Gamer mit einer PS5 zu Weihnachten? Falls man auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk ist, gibt es hier die besten Ideen.

Hamburg – Weihnachten steht vor der Tür und wer eine PS5 von Sony besitzt, kann an den Feiertagen reichlich mit passendem Zubehör beschenkt werden. Doch was schenkt man einem Gamer, der die PS5 schon besitzt?

ingame.de zeigt Ihnen die besten Geschenkideen rund um die Konsole und verrät, welche Must-haves für die PS5 angeschafft werden müssen.

Name der Konsole PlayStation 5 (PS5) Hersteller Sony Interactive Entertainment (SIE) Typ Stationäre Spielkonsole Generation 09. Konsolengeneration Speichermedium Blu-Ray, SSD Release 19. November 2020

PS5 kaufen: Geschenkideen für Weihnachten – Top-Spiele zum Knaller-Preis

Das sind die besten Spiele: Wer eine PS5 besitzt, braucht natürlich auch passende Spiele. Die Auswahl ist riesig und deshalb sollte man sich auf die Top-Spiele des Jahres beschränken. Diese Knaller sollten in keinem Spiele-Regal fehlen:

PS5 kaufen: Beste Weihnachtsgeschenke zur Konsole – Das braucht jeder Gamer. © Sony/Unsplash

PS5 kaufen: Geschenkideen für Weihnachten – Konsolenabdeckung für mehr Farbe

Das sind die Abdeckungen: Die PS5 kommt bei der Bestellung immer in der Farbe Weiß. Allerdings gibt es von Sony und anderen Anbietern, farbige Konsolenabdeckungen. Dadurch kann die PS5 in den Farben des passenden Controllers erstrahlen und einen farblichen Akzent im Wohnzimmer setzen. Diese Farben gibt es:

PS5 kaufen: Geschenkideen für Weihnachten – Farbige Controller für Mehrspieler

Diese Controller gibt es: Wer die Konsole besitzt, hat in der Regel genau einen Controller dabei. Mehr ist in der Originalausstattung nicht vorhanden. Sony bietet den DualSense-Controller für die PS5 aber in verschiedenen Farben an und reduziert hierbei auch immer mal wieder den Preis. Hier ist die Auswahl der passenden Controller:

PS5 kaufen: Geschenkideen für Weihnachten – SSDs für mehr Speicherplatz

Darum lohnen sich SSDs: Der Speicherplatz der PS5 ist beschränkt und wer mehrere Spiele parallel zockt, der benötigt auch viel Speicherplatz. Eine SSD verschafft deutlich mehr Platz, damit noch mehr Spiele installiert werden können und nicht bei jeder Neuinstallation wieder frischer Platz geschafft werden muss. Diese Top-SSDs gibt es:

PS5 kaufen: Geschenkideen für Weihnachten – Die richtige Beleuchtung zum Zocken

Diese Beleuchtung gibt es: Für richtige Fans der Konsole von Sony darf auch nicht die passende Beleuchtung beim Zocken fehlen. So gibt es unter anderem das PlayStation-Logo und weitere Designs als stylische Lampen im Angebot:

PS5 kaufen: Geschenkideen für Weihnachten – Gutscheine für die freie Auswahl

Diese Gutscheine gibt es: Wer sein Geschenk offen halten möchte und seinem Gegenüber selbst die Auswahl überlassen will, der kann auch auf klassische Gutschein-Karten für den PlayStation Store zurückgreifen. Hiermit können Spiele oder auch PS Plus gekauft werden:

PS5 kaufen: Geschenkideen für Weihnachten – Die besten kuriosen Geschenke

Das sollte man nicht verpassen: Es gibt rund um die PS5 aber auch einige richtig kuriose Geschenke, die man nicht verpassen sollte. Hiermit überrascht man seinen gegenüber garantiert:

