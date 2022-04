Eine PlayStation versetzt den Flughafen in Boston in Bombenalarm

Teilen

PlayStation versetzt den Flughafen in Boston in Bombenalarm © DPA: Zacharie Scheurer

Eine deformierte PlayStation ließ einen Mitarbeiter des Bostoner Flughafens aufhorchen. Für die harmlose Konsole musste ein ganzes Terminal evakuiert werden.

Boston – Die Sony* PS5* ist bekanntlich ein absoluter Verkaufsknaller. Seit über einem Jahr ist die Konsole nun schon dauerhaft vergriffen und Nachschub der Hardware nur sehr rar gesät. Das liegt zum einen an der anhaltenden Halbleiter-Knappheit in der Industrie, man kann aber gut und gerne auch behaupten, dass die PS5 am Markt einfach einschlug wie eine Bombe. Am Flughafen in Boston hat man diesen Erfolg nun wohl aber ein wenig zu ernst genommen. Eine seltsam aussehende PlayStation* löste dort Bombenalarm aus. Fluggäste mussten das betroffene Terminal evakuieren.

ingame.de* berichtet ausführlich über die PlayStation, die den Flughafen Boston in Aufruhr brachte.

Mehr zum Thema PS5: Sony-Konsole löst Bombenalarm an Flughafen aus

Was für eine PlayStation den Bombenalarm auslöste, konnte bisher nicht geklärt werden. Die PS5, PS4 oder PS3, die für den Tumult in Boston sorgte, soll sich in einem mehr als desolaten Zustand befunden haben. Dieses seltsame Aussehen hatte eine Evakuierung des Terminals zu Folge. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.