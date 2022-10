Großer PS5-Nachschub für die USA: Gehen Europäer leer aus?

Von: Ömer Kayali

Einem Analysten zufolge hat Sony diesen Herbst viel mehr PS5-Konsolen in die USA geliefert, als im Vorjahr. Doch wie steht es beim Rest der Welt?

Ob in den USA, Europa, Asien oder sonst wo auf der Welt: Von der PS5-Knappheit sind alle Regionen der Welt betroffen. Die Ursachen dafür waren unter anderem Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie sowie ein weltweiter Chipmangel. In den vergangenen Monaten hat sich die Lage allmählich verbessert, doch viele Gamer stehen noch immer ohne PlayStation 5 da. Für die USA hat der Analyst David Gibson, der für seine Berichte der Gaming-Branche bekannt ist, eine gute Nachricht: Er berichtet auf Twitter, dass das Gewicht der PlayStation-Importe in den Vereinigten Staaten im September 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 400 Prozent gestiegen ist. Zwar beinhalten die Lieferungen wahrscheinlich nicht nur PS5-Konsolen, sondern auch Controller und ältere PlayStations, dennoch sollten sich die Verfügbarkeiten in den USA schon bald verbessern. Laut Gibson sei ein Teil davon für den Release von „God of War Ragnarok“ im November vorgesehen, bei dem die Nachfrage nach der PS5 sicherlich nochmal steigen wird.

Werden die PS5-Kontingente auch in Europa und in Deutschland erhöht?

Neue Farben für das PS5-Gehäuse sind mittlerweile auch schon erhältlich, doch die Konsole selbst ist weiterhin nur schwer zu bekommen. © DeeCee Carter/Imago

Zu anderen Regionen äußert sich Gibson nicht. Allerdings liegt es nahe, dass Sony die Kontingente einigermaßen gleichmäßig verteilt. Das Weihnachtsgeschäft sowie der bereits erwähnte Release vom neuen „God of War“-Spiel werden die Nachfrage auch in Europa stark steigen lassen. In Deutschland ist der aktuelle Stand, dass die PS5 zum regulären Preis kaum zu finden ist. Einige Händler wie MyToys haben zwar PS5-Bundles auf Lager, allerdings sind die Preise wesentlich höher.

Das Angebot der PS5 ist seit der Markteinführung im November 2020 stark eingeschränkt. Vor kurzem kam ein leichteres Modell der Konsole auf den australischen Markt. Rein äußerlich und leistungstechnisch weist dieses keine Änderungen vor, allerdings hat es ein geringeres Gewicht. Vermutlich versucht Sony den Bedarf an Rohstoffen zu senken und so mehr Konsolen herzustellen. Darüber hinaus soll ein weiteres PS5-Modell in Planung sein, welches über ein entfernbares Disc-Laufwerk verfügt.