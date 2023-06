Fans warten auf neuen Content – Start von Season 3 in Fortnite

Von: Joost Rademacher

Eine Season endet, aber ihr Nachfolger immer schon in den Startlöchern. Bald beginnt Chapter 4 Season 3 vom Battle Royale Fortnite.

Cary, North Carolina – Bald wird es Zeit, Tschüss zu MEGA City zu sagen. Die aktuelle Season in Chapter 4 von Fortnite nähert sich dem Ende, die nachfolgende Season 3 steht bereits in den Startlöchern. Im Juni startet das Battle Royale in den nächsten großen Abschnitt, Fans hoffen schon auf große Neuerungen an der Map und frische Charaktere.

Wann Season 3 von Fortnite startet und was Fans erwartet, lesen Sie hier.

Am 27. Mai 2023 geisterte bereits ein erster Leak zu Season 3 von Fortnite durchs Internet. Ein Ladebildschirm der vermeintlichen neuen Saison zeigte Optimus Prime zusammen mit ein paar weiteren Outfits in einem Dschungel-Setting. Fans dürften bei Season 3 also mit einer Transformers-Collab und einem tropischen Setting auf der Map von Fortnite rechnen. Das neue Biom der Battle Royale Map ist schon seit Anfang Mai im Gespräch gewesen, scheint mit den neuen Leaks aber praktisch bestätigt zu sein.