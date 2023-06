Mit Kettenblitzen gegen Dämonen – Starker Build für Diablo 4

Von: Joost Rademacher

Mit Kettenblitzen gegen Dämonen – Starker Build für Diablo 4 © Blizzard Entertainment

Wer in Diablo 4 schnell leveln möchte, kommt um den Zauberer kaum herum. Das ist der Level-Guide zum Blitz-Build mit der besten Skillung.

Hamburg – Wer es in Diablo 4 schnell zum Endgame schaffen will, muss schnell leveln. Kaum eine Klasse kann das aber so gut und schnell, wie der Zauberer. Nicht nur hat die Zaubererklasse in Diablo 4 einige der besten Builds im gesamten Spiel, sie sind häufig auch noch sehr einfach zu spielen. Ingame.de zeigt den besonders starken Build des Kettenblitz-Zauberers mit der richtigen Fähigkeit für jedes Level-Up, sodass auch keinen Skill-Punkt verschwendet wird.

Den vollen Zauberer-Build für Diablo 4 finden Sie hier.

Die Zauberer gehörten schon immer zu den stärksten Klassen in den Diablo-Spielen und auch im vierten Teil hat sich daran wenig geändert. Der Kettenblitz-Zauberer ist einer von gleich zwei Builds, die in unserer Tierlist der besten Builds in Diablo 4 im S-Tier landen. Das kommt vor allem durch die starke Mobilität und den enormen Schaden an einzelnen Zielen.