Schwerter im Schloss – Lösung für Rätsel in Resident Evil 4

Von: Joost Rademacher

In Resident Evil 4 gibt es ein wichtiges Rätsel mit Schwertern. Für das Puzzle in Kapitel 7 ist nur ein wenig Kombinationsgabe nötig.

Hamburg – Früher oder später blockieren in Resident Evil 4 ein paar Schwerter den Weg. In Kapitel 7 des Horror-Remakes steckt ein Rätsel mit diversen Wandbildern, die man mit verschiedenen Schmuckschwertern besetzen muss. Wer hier weiterkommen will, kommt nicht um die Lösung dieses Rätsels herum.

Hier sehen Sie, wie man das Schwert-Rätsel in Resident Evil 4 löst.

Mehr zum Thema Resident Evil 4 Remake: Schwerter-Rätsel in Kapitel 7 lösen

An der Wand links von der Tür, die den weiteren Weg versperrt, ist eine weitere große Gittertür mit drei Tiersymbolen an der Wand. Von einem früheren Rätsel sollte man wissen, dass im Raum ein paar Gongs verteilt sind, auf denen die gleichen Symbole prangen. Betätigt, oder schießt man auf die drei richtigen Gongs, wird die Tür zum blutigen Schwert sich öffnen.